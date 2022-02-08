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【藥明康德】藥明康德：未列美國UVL名單、股價跌幅縮一半　重看與藥明生物主要分野

股市 14:58 2022/02/08

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【藥明康德】藥明康德：未列美國UVL名單、股價跌幅縮一半　重看與藥明生物主要分野

美國商務部更新最新「未經核實」實體名單（Unverified List， UVL），將藥明生物 （02269） 兩家子企納入名單，觸發藥明系股價大跌。藥明康德 （02359） 午後澄清，藥明康德及子企都未被列入UVL，公司目前的各項生產經營情況正常。

藥明康德表示，留意到今日有傳媒報導，藥明生物的兩家子公司被列入清單。藥明生物為獨立上市公司，藥明康德不持有藥明生物任何股份。

藥明生物被納入「未經核實名單」曾瀉3成後停牌 藥明：明天與美國商務部談判，可見【下一頁】

藥明康德早市股價曾跌近27%，午後跌幅收窄一半，最新跌10%，重上「紅底股」，暫報103.2元，成交逾25億元。藥明康德A股（滬：603259）尾市也由跌停，輕微回升。

藥明生物和藥明康德屬姊妹公司，前者專注於生物藥，客戶主要為創新藥企業，後者則專注於化學藥，兩者沒有競爭關係，不過兩者主要收入主源都來自美國或北美。

  藥明康德 藥明生物
主要業務 化學藥CRDMO（合約研究、開發與生產） 生物藥CXO，涵蓋藥物發現、臨床開發、早期臨床開發、後期第3期臨床開發、商業化生產5個階段。
A股上市 上交所上市，編號：603259
2021年上半年收入（按年變幅） 105.4億元人民幣（＋46%） 44.1億元人民幣（＋127%）
2021年上半年盈利 26.75億元人民幣（＋56%） 18.4億元人民幣（＋150%）
收入來源地 美國：55%
中國：24%
歐洲：14%		 北美：49.7%
中國：26.3%
歐洲：22.5%

藥明生物、藥明康德近期都發布盈喜，報道可見：

【盈喜】藥明生物發盈喜彈高3%　料去年純利按年增長逾98%

【盈喜｜CRO】藥明康德料去年多賺增7成　摩通上調目標價

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

相關文章：

【美國制裁】藥明生物及藥明康德若列入美國黑名單　生意影響有多大？

【中美關係】美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單　限制進行業務往來

港股 藥明康德（滬：603259） 藥明康德（02359） 藥明生物（02269）

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中石油857甚麼價位可吸納？（有片）

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