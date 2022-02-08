影片平台Rumble出7.8億挖Spotify角 邀Podcast主持加入

美國廣播節目主持Joe Rogan被指散播新冠疫苗不實資訊，與串流音樂平台Spotify陷入爭議。影片平台Rumble則開出1億美元重金挖角Joe Rogan，承諾如對方願意過檔Rumble，平台不會對其節目作出審查。

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Joe Rogan前年與Spotify簽署價值1億美元（約7.8億港元）的協議，Spotify獲得其Podcast節目「The Joe Rogan Experience」的獨家版權。

但不少人批評Joe Rogan的節目發布錯誤疫苗資訊，加拿大搖滾歌手Neil Young等多名音樂人更將其音樂從Spotify下架以示抗議。

Spotify為平息社會不滿，在涉及疫苗內容的集數添加警告，又在平台刪除多達70集「The Joe Rogan Experience」。

Rumble行政總裁帕夫洛夫斯基（Chris Pavlovski）周一（7日）於Twitter發表一封公開信，公然挖角Joe Rogan。

帕夫洛夫斯基表明支持Joe Rogan及其粉絲，指Rumble願開出1億美元買斷「The Joe Rogan Experience」節目未來4年的版權，也承諾不會審查他的節目。

Spotify拒下架失實疫苗資訊節目 寧願將投訴人歌曲下架 【下一頁】

Rumble於2013年成立，近年深受右翼人士歡迎。平台自新冠疫情爆發以來出現顯著增長，每月收視由前年秋天的160萬用戶，於去年首季急增至3,190萬。

Rumble去年12月宣布通過特殊目的收購公司（SPAC）機制與CF Acquisition Corp. VI（美股：CFVI）合併上市，而美國前總統特朗普（Donald Trump）同月也宣布與Rumble合作。

帕夫洛夫斯基挖角的消息傳出後，CF Acquisition Corp. VI周一股價急升18%，收市報15.09美元。

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責任編輯：鄭錦玲