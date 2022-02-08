【教育股風暴】教育部：推動校外教育培訓監管立法、防止新野蠻生長　教育股走弱

▲ 【重拳監管】教育部：推動校外教育培訓監管立法、防止新野蠻生長 教育股走弱

去年內地實施教育「雙減」政策，煞停補習班，教育部發布2022年工作要點，提到要深入推進「雙減」，繼續把「雙減」工作擺在突出位置、重中之重。教育部提到，會針對一些監管盲點，開展系統調研，指導各地規範管理。指導各地對非學科類培訓機構，區分體育、文化藝術、科技等類別，抓緊明確主管部門，實現常態化監管，防止出現新的野蠻生長。

港股教育股走弱，中國東方教育 （00667） 現跌7.3%，報3.82元；中教控股 （00839） 跌2.13%；宇華教育 （06169） 跌2.2%；希望教育 （01765） 跌2%；但新東方在線 （01797） 則彈2.2%。

教育部提到，會著力鞏固學科類培訓機構壓減成果，在法定節假日、休息日、寒暑假指導各地開展常態巡查、堅決關停；加大對隱形變異培訓查處力度，開展專項治理。規範培訓收費行為，加強培訓預收費監管。推動校外教育培訓監管立法，加強執法力量，提升執法能力，抓好執法巡查。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

相關文章：

【教育股風暴】「雙減」令線下校外培訓機構大減八成 6家機構違規開班

【教育股風暴】天立教育預告1月28日公布業績 11月底停牌、待與核數師於雙減政策達共識

【教育股風暴】「雙減」重災股思考樂半年少賺8% 轉型素養教育、關閉未達標學習中心

記者：李哲毅