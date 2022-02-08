  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】同事阿媽突來電 詢問愛兒工作表現 打工仔感無言 一句官腔打發她

理財智慧 17:48 2022/02/08

分享：

不知道大家平日在職場上有沒有遇到過讓人感到哭笑不得的事呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己早前在工作時突然收到一位大嬸的電話，她自稱是某員工的母親，而後來她向樓主詢問了一件使人感到哭笑不得的事情，使樓主感到十分不可思議。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【職場熱話】於一公司工作15年   隔離後獲老闆多派5萬利是過年   打工仔感恩遇上好老闆 下一頁

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 只要有一位不懂大體的家人，便足以使當事人失去面子。」，「 有這母親真是太慘了，使自己的兒子讓別人取笑一輩子。」，也有人指，「  說不定那母親其實是公司的股東之一，他的兒子只是由低做起。」。

另有網民指，「我也試過有家長打電話來為員工請假，甚至訴苦。」。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
職涯規劃 全職 香港

上一篇文章

【職場熱話】獲2公司取錄 薪金同多2千 惟車程返工日子有分別 港男：應否商議加人工？

下一篇文章

【職場熱話】31歲打工仔月入1.9萬 創業成功決定辭職 怕不適應獨處感焦慮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光
【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款