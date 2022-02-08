【職場熱話】同事阿媽突來電 詢問愛兒工作表現 打工仔感無言 一句官腔打發她

不知道大家平日在職場上有沒有遇到過讓人感到哭笑不得的事呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己早前在工作時突然收到一位大嬸的電話，她自稱是某員工的母親，而後來她向樓主詢問了一件使人感到哭笑不得的事情，使樓主感到十分不可思議。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 只要有一位不懂大體的家人，便足以使當事人失去面子。」，「 有這母親真是太慘了，使自己的兒子讓別人取笑一輩子。」，也有人指，「 說不定那母親其實是公司的股東之一，他的兒子只是由低做起。」。

另有網民指，「我也試過有家長打電話來為員工請假，甚至訴苦。」。

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責任編輯：關海儀