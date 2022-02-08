【職場熱話】獲2公司取錄 薪金同多2千 惟車程返工日子有分別 港男：應否商議加人工？

相信每個人也試過轉工，但不知道大家有沒有試過一次收到2間公司的取錄而感到猶豫不決呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文指，自己最近見了新工，並得到2個取錄通知，他指兩間公司也是大公司，薪金一樣，但比之前多2千，而工作內容、架構及前景也差不多。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 兩間公司的底薪也是一樣，轉也沒有太大意思，例不如再找一找吧！」，「 選公司1吧，較近又能早半小時下班。」，也有人指，「 公司2不但車程遠工時長，又要返星期六及加班，而且人工一樣，即使有雙糧也補不回來。」。

另有網民指，「 除非2千對你來說經已很多，否則應該再找另一份，但若一定要選，我會選上班時間及車程短。」。

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責任編輯：關海儀