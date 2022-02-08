  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】獲2公司取錄 薪金同多2千 惟車程返工日子有分別 港男：應否商議加人工？

理財智慧 17:49 2022/02/08

分享：

相信每個人也試過轉工，但不知道大家有沒有試過一次收到2間公司的取錄而感到猶豫不決呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文指，自己最近見了新工，並得到2個取錄通知，他指兩間公司也是大公司，薪金一樣，但比之前多2千，而工作內容、架構及前景也差不多。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【職場熱話】疫情下公司實施WFH  上司住偏遠地區堅持上班  背後原因只為一張「票」 【下一頁

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 兩間公司的底薪也是一樣，轉也沒有太大意思，例不如再找一找吧！」，「 選公司1吧，較近又能早半小時下班。」，也有人指，「 公司2不但車程遠工時長，又要返星期六及加班，而且人工一樣，即使有雙糧也補不回來。」。

另有網民指，「 除非2千對你來說經已很多，否則應該再找另一份，但若一定要選，我會選上班時間及車程短。」。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
職位招聘 全職 網上討論區 香港

上一篇文章

【疫情惡化】全球最大相機展CP+橫濱展會取消 活動全改線上舉行

下一篇文章

【職場熱話】同事阿媽突來電 詢問愛兒工作表現 打工仔感無言 一句官腔打發她
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光
【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款