【第五波疫情】預料一半酒吧結業　業界促請推行「免租令」及重推「保就業」

▲ 酒吧業至今已關閉一個月，惟疫情出現「海嘯式爆發」。對此，香港酒吧業協會要求政府盡快推出「免租令」及重推「保就業計劃」。（資料圖片）

政府於1月7日收緊防疫措施，酒吧業至今已關閉一個月，惟疫情出現「海嘯式爆發」。對此，香港酒吧業協會要求政府盡快推出「免租令」及重推「保就業計劃」。

【職場平等】Tesla陷職場種族歧視風波 加州政府：有理由提出訴訟

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，業界認為港府處理第五波疫情的表現差劣，保守估計酒吧業要4月才能復業，對行業造成約15億元損失，並流失大量全職員工。

香港酒吧業協會要求政府盡快推出「免租令」及重推「保就業計劃」，讓被停業的酒吧有一線生存空間，亦可讓全職僱員有基本收入照顧家庭。

預料未來兩個月 一半酒吧結業

香港酒吧業協會反映，被政府勒令停業的各行各業均面對「生死關頭」，政府補貼的金額只是杯水車薪，不足以繳交租金及支付員工薪金。

第五波疫情下酒吧業已有8成僱員無糧出，只有約2成僱員獲發放一半薪酬，員工難以維持生計。如疫情持續惡化，酒吧繼續關閉，該會預料未來兩個月，會有至少一半酒吧結業。

錢雋永表示，業界從業員並非政府僱員，每當疫情惡化，業界員工手停口停，每日處於水深火熱之中。另一邊廂，薪高糧準的政府高官或公務員，既不用面對租金壓力，疫情轉差時薪金亦「一蚊都無少」，早前更有抗疫官員出席聚會沒戴口罩慶祝生日，足以證明港府官員講一套做一套，完全不理會民間疾苦。

【情人節禮物2022】情人節送什麽禮物？ MIRROR代言品牌也可考慮 一文看清禮品選擇

建議推行一周「禁足令」

此外，該會認為疫情正邁向失控狀態，現行防疫措施似乎未能遏止疫情。該會強烈建議政府，狠心大膽地推行一周「禁足令」，用最短時間、最有效方式控制疫情，總比現時治標不治本的措施更有效。如疫情繼續惡化，一定嚴重打擊本港的經濟民生，得不償失。

該會重申，政府應盡快推出「免租令」及重推「保就業計劃」，並快、狠、準地實施「禁足令」，讓本港疫情盡快受控，各行各業盡快回復正軌，政府高層作為父母官，理應為「子女」著想，觀乎現時港府的措施，似乎不理「子女」死活，該會期望政府認真聆聽市民及業界聲音，讓社會盡快復常，恢復生機。

【第五波疫情】冷凍食品需求增 商戶增供應惟成本升逾一成

【奢侈品市場】D&G香水、化妝品業務轉直營 借鏡過往成敗案例

責任編輯：李智美