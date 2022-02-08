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【收費陷阱】Adobe訂閱制度遭網民狠批　免費試用隨時變付費

科技 19:25 2022/02/08

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近日有網民在Twitter指出，使用第一個月服務期間想取消訂閱，卻被收取多達6個月的費用，質疑Adobe有意隱瞞規則，騙取用戶付費。（Adobe官網圖）

Adobe一直以訂閱方法，予用戶用作製圖或處理影音技術用途。但近日就有網民在Twitter指出，使用第一個月服務期間想取消訂閱，卻被收取多達6個月的費用，質疑Adobe有意隱瞞規則，騙取用戶付費。

【Windows 11】支援深色模式！　用戶發現Windows 11擬全面改版

【蘋果動向】Apple 新專利曝光 AirPods Max2或轉用輕觸式操作

Twitter用戶Darkpatterns發文批評，現時Adobe新設定的付費制度並不合理，雖然官方條例指，用戶可以免費試用7天，更標明「當試用期結束後才開始收費」。但若在試用結束後就會默認簽訂年費計劃。即使用戶在首月內取消訂閱，收費也不只是一個月49.94英鎊（約525港元），而是需付將近300英鎊（約3,160港元），付費服務也只會持續到結束當月為止。

他續指，原因是Adobe年費計劃必須開啟「自動續費」功能，而且不支援隨時取消。如用戶想中途取消計劃亦必須付費50%。令他最氣憤的是，Adobe標明的規則並沒有明顯提示，也不是在用戶一眼能注意的地方，容易誤導用戶在不知情的情況下訂閱。

在文章發布後，立刻引起了廣大網友的關注，更獲得近1.8萬人點贊、6,000多人轉發，紛紛表示自己有同樣經歷，更指若一旦忘記在臨期前取消計劃，又會陷入新的年費循環。

【AirPods】AirPods 新專利　識別人聲對話暫停降噪功能

責任編輯：黃顯晴

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