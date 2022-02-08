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英工黨黨魁被反疫苗人士包圍 政界人士斥受約翰遜影響

環球社會熱點 15:07 2022/02/08

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英國工黨黨魁施紀賢周一（7日）在國會附近被反疫苗示威者包圍及叫囂，需由多名警員保護下離開並由警車帶離現場，事件中沒有受傷。警方同時拘捕兩名向警員投擲路錐的示威者。多名政界人士包括首相約翰遜均發聲譴責，亦有議員指約遜翰早前在國會的言論造成上述事件。

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工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）周一與影子外交大臣拉米（David Lammy）從國防部步行至國會附近時，被一批手持反疫苗標語示威者包圍。示威者高呼施紀賢為叛徒（traitor），批評他與執政黨立場一政，支持民眾接種新冠疫苗。

亦有人大叫已故名嘴Jimmy Savile名字，質問曾任刑事檢控專員的施紀賢，為什麼未起訴涉及多宗性侵案的Jimmy Savile。多名警員隨即護送施紀賢離開，並由警車帶離現場。警方事後表示，一男一女示威者涉嫌向警員投擲路錐被捕。工黨指施紀賢已安全返回辦公室，在事件中沒有受傷。

現場片段

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多名政界人士包括首相約翰遜（Boris Johnson）譴責事件，約翰遜在Twitter發文斥示威者可恥，同時感謝警方迅速作出反應，強調所有針對及騷擾政治人物的行為完全不可接受。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）指，當假新聞被放大，民眾卻相信是事實時，就會發生周一的情況。

有保守黨議員和黨內人士敦促約翰遜為早前在國會，錯指施紀賢沒有起訴涉及多宗性侵案Jimmy Savile的言論道歉。雖然約翰遜其後補充，施紀賢個人無法決定是否起訴Jimmy Savile，但他需負起整個部門的負任，拒絕收回言論及道歉。

前保守黨資深議員兼內閣辦公室部長李達德（David Lidington）表示，對周一事件感到震驚，認為任何民主國家的政治家不應受這種對待，亦認為示威者高呼的口號與約翰遜有關，呼籲約翰遜撤回言論並道歉。

保守黨議員施俊安（Julian Smith）亦稱，約翰遜需撤回對施紀賢失實誹謗，對英國民主及施紀賢安全非常重要。

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責任編輯：郭麗明

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