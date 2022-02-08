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【保險資訊】 Blue推「WeCare 109%回贈危疾保」優惠 符合兩大條件可享200元現金券

理財智慧 16:05 2022/02/08

分享：

虛擬人壽保險公司Blue近日推「WeCare 109%回贈危疾保」限時優惠，由即日起至2022年4月30日，客戶只要成功投保，並已接種最少一劑認可新冠疫苗，可享200元百佳電子現金券。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

「WeCare 109%回贈危疾保」為受保危疾提供保障，若客戶於保障期內未曾就危疾保障作出索償，便可於保單期滿時獲得全數已繳保費的109% 回贈。

此外，一旦確診任何指定4種受保特別疾病，當中包括因其他疾病而需入住深切治療部，客戶將額外獲得保障額的20%作為特別疾病保障。

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責任編輯：潘曉豐

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