【保險資訊】 Blue推「WeCare 109%回贈危疾保」優惠 符合兩大條件可享200元現金券

虛擬人壽保險公司Blue近日推「WeCare 109%回贈危疾保」限時優惠，由即日起至2022年4月30日，客戶只要成功投保，並已接種最少一劑認可新冠疫苗，可享200元百佳電子現金券。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

「WeCare 109%回贈危疾保」為受保危疾提供保障，若客戶於保障期內未曾就危疾保障作出索償，便可於保單期滿時獲得全數已繳保費的109% 回贈。

此外，一旦確診任何指定4種受保特別疾病，當中包括因其他疾病而需入住深切治療部，客戶將額外獲得保障額的20%作為特別疾病保障。

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐