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【樓市熱話】 與家人輪候公屋2人單位 欲增加1名家庭成員 港男：排2人定3人隊好？

理財智慧 17:51 2022/02/08

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在香港有不少人正在輪候公屋，不知道大家在輪候時有沒有遇到難題呢？近日有網民在網上討論區「連登」發文，指自己本正與家人輪候2人公屋單位，然而家中發生了一件事使樓主與家人感到猶豫，不知應否轉申請3人公屋單位還是繼續排2人公屋單位才好。

樓主經歷：

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【樓市熱話】 租屋後揭單位設施破爛   港男因暫住得過且過不作維修  欲搬屋卻怕業主扣按金 【下一頁

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 網上能夠看到輪候的情況」，「 3人住2人單位應該難以叫擠迫戶，最少4人住1-2人單位才算擠迫戶。」，也有人指，「即使轉擠迫戶也是要排隊，分分鐘比轉申請3人公屋單位還要久。」。

另有網民指，「 以家庭申請當然能縮短輪候時間，但也要通過入息審查，但2人是否比3人隊快便不肯定了。」。

根據房屋署的「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」，凡家庭人數總和不超過九人，及居住密度平均每人少於7平方米室內樓面面積的公屋租戶均可申請，而若個別認可家庭成員符合特殊情況，包括（已經懷孕十六個星期或以上、為非短暫性需要於室內倚靠輪椅活動人士、為四肢癱瘓人士、為須長期於家中洗腎人士及為患有過度活躍症人士），而申請時能提交有效的醫療證明文件，在計算居住密度及家庭人數時均可作一位額外家庭成員計算。

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責任編輯：關海儀

 

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