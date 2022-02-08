【異動股】歌禮製藥稱其新冠口服藥 療效或勝默沙東 股價逆市漲一成

歌禮製藥（01672）公布，旗下口服雙前藥ASC10及其抗病毒核苷類似物ASC10-A，在抑制Omicron變異株方面獲得積極數據，指它顯示對包括Omicron在內的多種新冠病毒變種有「顯著體外抗病毒活性」。公司表示，因應最新數據，向中國、美國等國家提交臨床試驗申請的時間可能早於公司原先預期。歌禮製藥股價逆市造好，最多升13.5%，高見4.88元，暫報4.79元，仍升11.4%。

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公司指，ASC10的滲透性比為美國默沙東（Merck）推出的新冠口服膠囊莫努匹韋（Molnupiravir）的3.2倍，口服生物利用度是莫努匹韋的2.3倍，預計口服雙前藥ASC10在患者中具有更高的藥物暴露量，ASC10在臨床試驗中對新型冠狀病毒的療效可能比莫努匹韋更好。歌禮製藥至今已在全球範圍內提交了多項ASC10及其用途的專利申請。

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記者：郭秀慧