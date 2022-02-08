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【英超】韋斯咸中堅疑似虐貓被批 公開道歉兼被球會譴責

環球社會熱點 14:14 2022/02/08

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英超球會韋斯咸今年成績優異，中堅蘇馬的表演亦備受讚賞。但有英媒報稱，蘇馬被指在家中對寵物貓拳腳相向，有虐待寵物的嫌疑。蘇馬事後發出公開聲明，就事件向公眾道歉，強調貓咪現時十分健康，韋斯咸亦譴責蘇馬的行為。

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英國《太陽報》接獲影片爆料，當中顯示韋斯咸（West Ham）法國中堅蘇馬（Kurt Zouma）抱起貓咪，走到廚房後隨手一放並用腳踢多一下，貓咪向廚櫃方向滑行。其後，又見蘇馬向貓咪投擲物品，在家中追逐。最後，一名小朋友抱起貓咪，蘇馬便一掌拍過去。

據悉，片段為蘇馬弟弟Yoan拍攝，並在周日（6日）上傳至社交平台Snapchat，片中能不斷聽見背景不傳出笑聲。蘇馬其後發聲明，就事件道歉，強調今次是單一事件。蘇馬表示自己沒有藉口辯駁當時的行為，對此亦感到相當後悔。

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【英超】李斯特城足總盃慘敗英冠隊 球迷衝落場打人被捕 【下一頁】

蘇馬為影片中的行為讓部分人感到不安道歉，並確保家中兩隻寵物貓現時健康狀態良好，受全家人喜愛及珍惜，表示有關行為不會再一次發生。在蘇馬個人Instagram介紹中，顯示他是一個幫助貓咪法國慈善組織的大使，發生如此事件真令人感到諷刺。

韋斯咸同樣發表聲明，譴責蘇馬的行為，已與球員接觸及溝通，將在球會內部解決問題，同時表明同會並非容忍對動物使用暴力。

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責任編輯：吳漢培

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