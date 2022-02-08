百年一遇公共衛生危機影響下，實體經濟冰封已久，但全球股市並無絲毫寒意。根據IMF的基礎數據和我們的測算，2020年和2021年全球分別有84%和53%的經濟體GDP總量低於疫前水平，全局性通脹不斷攀升，「滯脹」風險開始顯現；然而，全球資股市卻逆勢而上，2021年MSCI全球指數上漲16.8%，2019年至2021年，MSCI全球指數、MSCI發達市場指數和MSCI新興市場指數分別累計飆升65.7%、71.5%和27.5%。筆者認為，經濟與股市的冷熱背離深刻體現出宏觀經濟運行的v性，全球流動性充裕、大類資產配置偏好以及新經濟賽道崛起共同構成了資本市場短期繁榮的成因，而這些因素的變化也將對未來市場運行繼續產生重要影響。

充裕資金推高全球股市。自2020年2月以來，美國先後推出超過9萬億美元的經濟刺激計劃，超過美國2020年GDP總量的40%，是2008年美國應對金融危機1.9萬美元財政刺激規模的近5倍。其他主要國家也出台了相應的財政刺激政策，例如，英國在2020年推出了超過2,800億英鎊的財政刺激措施，2021年財政支持總額更是超過4,000億英鎊；日本應對疫情衝擊，分別於2020年和2021年推出總額達108萬億日圓和78.9萬億日圓的經濟刺激計劃。全球各國規模量大且次數頻繁的刺激性措施，顯著增加了市場流動性，資產價格全綫上漲，推高全球股市。

資產配置偏好股票市場。從大類資產配置的輪轉看，伴隨着

宏觀經濟環境和利率走向的變化，全球資金從固定收益類市場撤出，轉而大幅進入大宗商品市場和權益類市場。債券市場結束了過去10年的整體強勢，市場趨勢放緩，彭博貝克萊全球債券綜合指數回報率2021年下跌4.7%。全球機構投資者資產配置結構發生顯著變化，市場流動性更多地注入股票市場，根據美銀報告，2021年有超過1萬億美元流入全球股票市場，超過了過去20年總和。

新經濟崛起豐富投資目標。新冠疫情蔓延加速了經濟結構轉變，一方面，疫情衝擊打擊了傳統經濟模式，例如受限於隔離封鎖政策，綫下服務業遭受重創；另一方面，疫情衝也給創新商業模式帶來了機遇，比如遠程協作、移動平台等綫上服務平台獲得更多新的應用場景。新經濟企業如雨後春筍般湧現，創造了大量的投融資需求，為資本市場注入了新活力。信息技術、媒體及電訊業、醫療保健及生命科學和工業市場等行業表現突出，佔美國、香港和A股2021年IPO市場募資總額的近七成。