【歐洲疫情】德國料復活前放寬防疫 意大利將撤戶外口罩令

新冠肺炎Omicron變種病毒初期研究發現導致病徵較輕微，歐洲多國亦陸續放寬防疫措施。德國近期新增新冠確診人數依然高企，但當局料在復活節前放寬限制。意大利政府則宣布，周五（11日）起戒除室外口罩令。

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德國周一（7日）宣布，過去24小時新增逾9.5萬宗確診個案。根據Our World in Data數據，截至周一過去7日平均新增感染人數持續上升，但7日平均新增死亡人數則從去年12月中旬以來一直呈下降趨勢。衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）周一接受德國媒體訪問表示，料在復活節前放寬防疫限制。

勞特巴赫同時警告，目前感染人數仍在飆升，不應急於放寬防疫規定，否則情況猶如火上澆油。德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）周一承認，政府正在研究放寬路線圖，聯邦和州份官員將在下周三（16日）討論相關措施。她強調，當局只會確認當地衛生系統不會超過負荷時，才會宣布措施生效。

法國維持疫苗通行證 意大利將放寬限制 【下一頁】

意大利衛生部副部長科斯塔（Andrea Costa）同日接受當地媒體採訪表示，當局將在周五起取消戶外口罩令。科斯塔透露當局正在制定相關法例，無論當地疫情風險如何，將適用於意大利全國地區。

意大利周一新增逾4.1萬確診個案，較前一日的逾7.7萬宗回落，但同日新增326人染疫離世，較前一日229人有所增加。

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責任編輯：李俊儀