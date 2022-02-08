【內房危機】世茂再兜售香港豪宅項目　傳正洽售延坪道9號項目部分股權

▲ 世茂再兜售香港豪宅項目 傳正洽售延坪道9號部分股權

世茂集團 （00813） 主席許榮茂繼續套現資產撲水，繼出售壽臣山豪宅權益後，據《鳳凰網》報道，世茂正洽談出售豪宅項目九龍延坪道9號項目的部分股權。位於畢架山下大型豪宅社區的延平道9號項目，為世茂集團在港首個獨資住宅項目，該項目總估值達200億元。

延坪道9號項目分兩期發展，第一期由六座組成，合共提供336伙，實用面積由700至3,000平方呎，涵蓋兩房至四房戶型。

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中渝置地 （01224） 與資本策略 （00497） 上月底宣布組成合資公司，向世茂許榮茂的公司，購入壽臣山道西15號土地連物業的40%權益，總作價近10.47億元。值得留意是，合資公司承諾，若壽臣山道西15號物業銷售呎價超過7萬元，原賣方許榮茂的公司有權從該盤所屬公司的銷售淨利潤中之40%，分成30%。

壽臣山道西15號項目其他股東包括英皇國際 （00163） 及明發集團 （00846） 。

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