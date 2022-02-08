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【職場熱話】疫情下公司實施WFH 上司住偏遠地區堅持上班 背後原因只為一張「票」

理財智慧 14:24 2022/02/08

分享：

第五波疫情大爆發，不少公司為減少員工聚集及傳播風險，開始實施在家工作Work From Home，按理應受同事歡迎。不過有網民在Facebook專頁「奴工處」投稿，指公司實施WFH，但上司雖住得偏遠，卻堅持上班，最終得悉原因後卻哭笑不得。

網民上司堅持上班原因：

    點擊圖片放大
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同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

此帖一出，惹來不少網友回應：

公司得我一個的話我都會堅持返去，唔使對住任何人(包括屋企人)我會覺得好爽

佢驚蝕底，叫佢搵一日搭來搭去，搭飽佢咪得囉

正常呀！買得月票成日會計下有無蝕比佢架嘛

家家有本難唸的經…可能只是想離家的藉口

都會票不記名，大把人用唔晒就上Carousell或其他網上面，將剩餘價值八折放售，通常好快就有人要

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責任編輯：李兆明

 

 

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