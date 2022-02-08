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恒生指數半日跌377點　科指跑輸大市

股市 13:20 2022/02/08

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港股今早下挫，恒生指數低開後跌幅擴大，半日跌377點，跌幅超過百分之一，收報24202點；國企指數半日跌132點，跌幅同樣超過百分之一，收報8456點；科技指數跑輸大市，半日跌126點，跌幅超過百分之二，收報5403點。大市半日成交金額724億元。

藥明生物中途停牌、曾挫逾三成破底

藥明系股份今早急跌，藥明生物 （02269） 股價跌超過兩成後中途停牌，停牌前報62.25元；藥明康德 （02359） 股價跌一成半，半日收報96.45元。

藥明生物被美國納入「未經核實」實體名單，藥明生物管理層今早於電話會議上回應被列入「未經核實」實體名單，主要原因是新冠疫情導致美國商務部沒辦法到中國檢查。目前公司在美國的律師團隊正在緊急作業，準備明天與美國商務部談判。

阿里再試110元「鐵底」尾市防震盪

阿里巴巴 （09988） 向美國證監會額外註冊10億份美國預託股票，股價連日受壓，今早再跌3%，繼續引領藍籌科技股短綫續底。投資者正緊張觀望阿里大股東日本軟銀社長孫正義，今日稍後會否交待對阿里重大投資的去留問題。阿里今早低見110.6元，有再試110元「鐵底」之勢。阿里中午收報111元，仍大跌近百分之四。

車股下挫 比亞迪失250天綫

車股今早下挫，比亞迪 （02594） 股價跌穿250天線，最低見228元，半日跌近半成，收報229.4元。 

另外，智利制憲議會通過了一項提案，促進銅礦、鋰礦和其他戰略資產的國有化。市場認為中長期而言，智利鋰礦供應將受到限制，長遠而言全球鋰資源的釋放有不確定性。汽車鋰電池生產商贛鋒鋰業 （02460） 股價亦跌超過百分之六，半日收報115.2元。

 

欄名 : 財經精點1分鐘

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