特朗普被揭私自帶走金正恩「情信」美政府追數尋回

美媒周一（7日）報道，特朗普卸任美國總統時私自將大量與公務有關的文件帶離白宮，包括他曾形容為「情信」的多封與北韓領袖金正恩的絕密書信。美國國家檔案局據報已經將多箱涉事文件尋回。

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美國前《華盛頓郵報》記者伍德沃德（Bob Woodward）曾披露，特朗普（Donald Trump）與金正恩共通過27封書信。

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根據美國《總統紀錄法》，特朗普任期結束時必須上交所有與總統公務相關的文件和紀念品。

但《華盛頓郵報》引述消息人士指，特朗普離開白宮時帶走了金正恩的「情信」、前總統奧巴馬（Barack Obama）的來信、不少文件和紀念品。

據悉，美國國家檔案局已經從特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園取走多箱物品。該報引述一名前特朗普幕僚指，當局認為特朗普帶走文件的行為沒有犯罪意圖。

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特朗普任內曾多次吹捧他與金正恩的關係良好。他2018年在西弗吉尼亞州一次集會上，更形容他與金正恩彷如墜入愛河，又指金正恩寫了美好的信給他。

伍德沃德曾於書中披露特朗普與金正恩2018年6月於新加坡舉行首次特金會，金正恩在同年12月25日去信特朗普表示：「我即使到現在，也難忘那個歷史時刻，在美麗而神聖的地方堅定地握著閣下的手。」

特朗普早前入稟法院，要求阻止美國國會調查委員會取得美國國家檔案局相關文件。但美國最高法院上月駁回特朗普要求，據報國家檔案局需向國會移交逾700份文件。

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責任編輯：鄭錦玲