▲ 【MPF】強積金1月份人均蝕7700元 為2016年以來最差表現

香港獨立的專業強積金研究小組積金評級公布，1月份強積金累計投資虧損約351億港元，以450萬名強積金成員計算，預計平均每人虧損約7,700港元。這是自2020年以來首次在1月份出現的投資虧損，亦是自2016年以來最差的開局。

強積金基金的平均投資回報在1月份下跌2.73%，主要是由於美國、歐洲和環球股市表現非常疲弱，而香港及中國股票的表現相對較好，收窄了強積金整體的虧損。

計入投資虧損及強積金供款後，預計強積金總資產將由2021年底約1.182萬億港元下跌至1月底約1.151萬億港元，相等於每名強積金成員的平均賬戶結餘由約26萬港元下跌至約25.3萬港元。

儘管虧損的消息令人十分失望，但積金評級主席叢川普（FrancisChung）仍敦促強積金成員不要驚慌，但他預警，2022年可能會是股市動盪的一年。

他指，除了疫情持續大流行外，利率上升和通脹是現時面對的主要風險。以往全球央行採取寬鬆貨幣政策，導致現時市場擔心高通脹和利率上升。利率肯定向上，問題是加息的幅度及次數將會造成市况波動。

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編輯：姚卓然