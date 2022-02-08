  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (二) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】強積金1月份人均蝕7700元　為2016年以來最差表現

股市 13:42 2022/02/08

分享：

【MPF】強積金1月份人均蝕7700元　為2016年以來最差表現

香港獨立的專業強積金研究小組積金評級公布，1月份強積金累計投資虧損約351億港元，以450萬名強積金成員計算，預計平均每人虧損約7,700港元。這是自2020年以來首次在1月份出現的投資虧損，亦是自2016年以來最差的開局。

強積金基金的平均投資回報在1月份下跌2.73%，主要是由於美國、歐洲和環球股市表現非常疲弱，而香港及中國股票的表現相對較好，收窄了強積金整體的虧損。

計入投資虧損及強積金供款後，預計強積金總資產將由2021年底約1.182萬億港元下跌至1月底約1.151萬億港元，相等於每名強積金成員的平均賬戶結餘由約26萬港元下跌至約25.3萬港元。

儘管虧損的消息令人十分失望，但積金評級主席叢川普（FrancisChung）仍敦促強積金成員不要驚慌，但他預警，2022年可能會是股市動盪的一年。

他指，除了疫情持續大流行外，利率上升和通脹是現時面對的主要風險。以往全球央行採取寬鬆貨幣政策，導致現時市場擔心高通脹和利率上升。利率肯定向上，問題是加息的幅度及次數將會造成市况波動。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

相關文章：

【MPF】勞福局羅致光：取消強積金對沖安排將於預算案當天提交立法會　料2025年落實

【MPF】積金局劉麥嘉軒：MPF過去21年有14年錄正回報　錄負回報後之年度多能回升

【MPF】強積金成員人均持有25.8萬元強積金　懶人基金去年錄一成回報

編輯：姚卓然

港股 美股 股票 加息 香港 通脹 中國 強積金

上一篇文章

比亞迪1211同你分析買入靚位 (有片)

下一篇文章

港股一度跌逾400點 下望呢個關鍵支持位要留意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ADR+夜期】阿里美股再低港近3%　滙豐ADR突破58冀創兩年半高（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股再低港近3%　滙豐ADR突破58冀創兩年半高（不斷更新）
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【藥明生物】藥明生物被納入「未經核實名單」曾瀉3成後停牌　藥明：明天與美國商務部談判
【藥明生物】藥明生物被納入「未經核實名單」曾瀉3成後停牌　藥明：明天與美國商務部談判
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【香港疫情】消息：單日確診逾625宗、商場料納疫苗通行證範圍　林鄭下午3時30分會見傳媒（第三版）
【香港疫情】消息：單日確診逾625宗、商場料納疫苗通行證範圍　林鄭下午3時30分會見傳媒（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款