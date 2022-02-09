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【廢物利用】廢棄太陽能板再重用　德國科研機構研再生PERC太陽能電池

科技 14:12 2022/02/09

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德國有科研機構聯同回收公司，透過提取技術將廢棄太陽能板模組製成PERC（Passivated Emitter and Rear Cell）太陽能電池，成功令模組「重獲新生」。

不少國家利用太陽能板進行發電，然而廢棄模組亦會造成環境問題。最近德國有科研機構聯同回收公司，透過提取技術將廢棄太陽能板模組製成PERC（Passivated Emitter and Rear Cell）太陽能電池，成功令模組「重獲新生」。

【節能減碳】減少船隻碳排放 貨櫃航運公司研發海上充電浮標

德國每年約有一萬噸廢棄太陽能板送到回收場，預計到2029年廢棄太陽能板的數量將增至數十萬噸。為應對情況，德國科研機構Center for Silicon Photovoltaics、Fraunhofer ISE與德國太陽能回收公司Reiling GmbH & Co. KG合作，希望研發出任何類型太陽能板都適用的回收再造技術，讓廢棄模組重生。

【食品科技】不只是衣服原料！ 美大學發現蠶絲可用作食物塗層

Fraunhofer ISE表示，團隊先透過分類將0.1至1毫米的電池碎片從玻璃、塑膠中提取出來，再以濕化學蝕刻技術（Etching technology）逐步去除模組的背面觸點（Backside contact）、銀觸點（Silver contacts）、抗反射塗層，以及發射層（Emitter）。

團隊最終將回收模組製成PERC電池，轉換效率高達19.7%，雖然比現時的 PERC太陽能電池22.2%的轉換效率較低，但其發電量一定比廢棄太陽能電池還要高。

【電動飛機】全球首架全電動客機將起飛 充電半小時可飛814公里

責任編輯：廖淑瑩

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