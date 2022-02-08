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【個人私隱】Meta揚言若無法回傳用戶數據至美國 兩大社交平台在歐洲或面臨停運

環球政經 15:15 2022/02/08

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美國與歐盟之間多年來就私隱保護問題方面存在分歧，去年新一輪的跨大西洋數據傳輸協議談判亦未能達成共識。Facebook的母企Meta（美：FB）近日向美國證券交易委員會提交報告，警告假如無法繼續依賴《標準合約條款》（Standard Contractual Clauses/SCC）將歐洲用戶數據傳回美國伺服器使用，該公司或會無法繼續在歐洲提供一些重要的產品和服務，當中包括旗下兩大的社交平台。

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愛爾蘭數據保護委員會（DPC）曾經要求Meta停止將歐盟用戶數據傳送至美國，當時Facebook的全球事務副總裁Nick Clegg指出，在《隱私盾》（Privacy Shield）保護協議遭歐洲法院裁定無效後，現行的《標準合約條款》亦可能再也無法用於歐美之間的數據傳輸上。而在Meta近日最新的報告中，更直接點名指出Facebook和Instagram可能遭到面臨停運的可能性。

【延伸閱讀】【Meta業績】 Facebook母公司Meta上季利潤遜預期 日活躍用戶首次下跌 股價盤後暴跌逾兩成

【延伸閱讀】【元宇宙】為防範「虛擬性騷擾」再現　Meta 推「個人界限」留安全距離

Nick Clegg指這結果將對Meta的業務、財務狀況和經營業績，產生重大的不利影響，亦不利於許多依賴Meta服務及廣告的歐盟企業。不過Meta及後指出並沒有退出歐洲的意願及計劃，但簡單的現實是Meta與許多其他企業一樣，依靠歐美之間的數據傳輸來營運全球服務。Meta將會遵循歐洲的規則，並依靠《標準合約條款》和適當的數據保護措施以營運全球服務。

【大行報告】大摩續看好具創新藥產品綫藥企  首選呢兩隻生物科技股【下一頁

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預計愛爾蘭方面將會在今年上半年對官司作出定論，假如結果裁定歐美之間的數據傳輸不合法，而Meta亦沒有其他諸如數據業務重組的選項，Facebook和Instagram服務或有機會在歐洲市場停運，不過現時仍然是言之尚早。

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責任編輯：嚴浩文

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