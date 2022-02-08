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【第五波疫情】商場百貨超市被納入疫苗通行證範圍　零售股普遍受壓、利福國際挫2%（第二版）

股市 16:41 2022/02/08

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【第五波疫情】商場或被納入疫苗通行證範圍　零售收租股個別發展　利福國際半日挫3.8%、九置逆市升

第五波疫情持續擴散，香港實施最嚴厲的防疫限制。行政長官林鄭月娥宣布，將商場、超市、百貨、街市等6類處所納入表列處所，屆時必須接種至少1劑疫苗方可進入。消息傳出後，零售股普遍受壓，崇光百貨SOGO母企利福國際 （01212） 收報4.41元，跌2%；莎莎國際 （00178） 收報1.48元，全日跌1.3%。

政府擬將商場等更多處所納入「疫苗通行證」適用範圍的消息中午前傳出，主要零售股及收租股個別發展。

詳細報道｜林鄭：禁止跨家庭聚會、否則罰萬元　擴大599F表列處所將包括商場、超市商場及宗教場所｜【下一頁】

主要連鎖零售商方面，利福國際半日一度跌3.8%，其後跌幅收窄，全日跌2%。永旺 （00984） 午後挫1.5%收報1.29元；經營「千色Citistore」、「APITA」和「UNY」的恒基發展 （00097） 跌近1.35%，收報0.365元。

卓悅控股 （00653） 收報0.162元，跌0.6%；歐舒丹 （00973） 收報30.45元，跌1.3%；優品360 （02360） 則逆市升0.6%收報1.62元。

零售餐飲股方面，大家樂集團 （00341） 升0.6%收報13.28元；大快活 （00052） 收報15.36元，跌0.13%。

大摩料上半年中港通關無望　下調香港全年零售銷售增長預測至1%｜【下一頁】

收租股方面，券商摩士士丹利日前下調本地零售銷售預測，並對零售地商股持謹慎態度。

希慎興業 （00014） 收報24.35元，無升跌。九置 （01997） 收報37.4元，升約0.7%，全日成交4,623萬元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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港股 服裝零售股 疫苗 莎莎 崇光百貨 疫情 收租 優品360（02360） 利福國際（01212） 永旺（00984）

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