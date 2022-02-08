▲ 【第五波疫情】商場或被納入疫苗通行證範圍 零售收租股個別發展 利福國際半日挫3.8%、九置逆市升

有報道引述消息指，政府擬將商場納入「疫苗通行證」的適用範圍，意味屆時進入商場必須已接種至少1劑新冠疫苗。消息中午前傳出，主要零售股及收租股暫時未見異動，但就個別發展。崇光百貨SOGO母企利福國際 （01212） 半日挫3.8%，莎莎國際 （00178） 半日微跌1.3%。

《南華早報》報道，政府計劃將商場納入本月底生效的「疫苗通行證」計劃。另外，限聚令將收緊至2人。

消息中午前傳出，暫時未見零售股顯著受壓。主要連鎖零售商方面，利福國際最新報4.33元，跌約3.8%；永旺 （00984） 無升跌；經營「千色Citistore」、「APITA」和「UNY」的恒基發展 （00097） 跌近1.4%。

莎莎國際最新報1.48元，跌1.3%；歐舒丹 （00973） 最新報30.6元，跌0.8%；優品360 （02360） 無升跌。

收租股方面，券商摩士士丹利日前下調本地零售銷售預測，並對零售地商股持謹慎態度。

希慎興業 （00014） 最新報24.35元，無起跌。九置 （01997） 最新報37.25元，微升0.3%，成交1533萬元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

相關文章：

【第五波疫情】恒生大圍分行1員工初步確診 即時暫停分行服務

【香港餐飲業】本港上季食肆收益年升29%、全年彈近17% 政府：今年起疫情及社交距離措施令餐飲業再受壓

【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務 每日提款上限1萬元（附流程教學）

【藥明生物】藥明生物被納入「未經核實名單」曾瀉3成後停牌 藥明：明天與美國商務部談判