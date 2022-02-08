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【第五波疫情】商場或被納入疫苗通行證範圍　零售收租股個別發展　利福國際半日挫3.8%、九置逆市升

股市 13:21 2022/02/08

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【第五波疫情】商場或被納入疫苗通行證範圍　零售收租股個別發展　利福國際半日挫3.8%、九置逆市升

有報道引述消息指，政府擬將商場納入「疫苗通行證」的適用範圍，意味屆時進入商場必須已接種至少1劑新冠疫苗。消息中午前傳出，主要零售股及收租股暫時未見異動，但就個別發展。崇光百貨SOGO母企利福國際 （01212） 半日挫3.8%，莎莎國際 （00178） 半日微跌1.3%。

《南華早報》報道，政府計劃將商場納入本月底生效的「疫苗通行證」計劃。另外，限聚令將收緊至2人。

消息：商場將納入疫苗通行證範圍、限聚令收緊至2人　林鄭：堅持動態清零符香港實情、下午交代社交距離措施｜【下一頁】

消息中午前傳出，暫時未見零售股顯著受壓。主要連鎖零售商方面，利福國際最新報4.33元，跌約3.8%；永旺 （00984） 無升跌；經營「千色Citistore」、「APITA」和「UNY」的恒基發展 （00097） 跌近1.4%。

莎莎國際最新報1.48元，跌1.3%；歐舒丹 （00973） 最新報30.6元，跌0.8%；優品360 （02360） 無升跌。

大摩料上半年中港通關無望　下調香港全年零售銷售增長預測至1%｜【下一頁】

收租股方面，券商摩士士丹利日前下調本地零售銷售預測，並對零售地商股持謹慎態度。

希慎興業 （00014） 最新報24.35元，無起跌。九置 （01997） 最新報37.25元，微升0.3%，成交1533萬元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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港股 服裝零售股 疫苗 莎莎 崇光百貨 疫情 收租 優品360（02360） 利福國際（01212） 永旺（00984）
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