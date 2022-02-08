【美國疫情】3藍州擬解校園口罩令 逐步恢復正常生活

新冠肺炎Omicron變種病毒被指嚴重性較過往病毒輕微，美國不少州分逐漸放寬防疫限制。據悉，3個民主黨人控制的州分有意解除校園口罩令，讓學生恢復正常的校園生活。有家長希望，校方屆時可提供更清晰指引。

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新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）宣布，由於州內確診數字在過去兩周明顯減少，或在3月7日起解除校園口罩令。墨菲指平衡公共健康及重回正常生活並不容易，但確診減少及疫苗接種率提升有望達成目標。

個別校區及私人兒童照顧機構仍准許執行強制口罩令，墨菲強調任何學生及教職員允許自願繼續戴口罩，不會容許任何人剝奪他人戴口罩的自由。

康涅狄格州州長拉蒙特（Ned Lamont）則表示，州內口罩令或於2月28日解除。特拉華州（Delaware）州長卡尼（John Carney）亦表示，州內校園強制口罩令可能在3月31日終止。卡尼強調，雖然現時疫情較數周前改善，新冠病毒仍然有重症風險，特別是對部分未達最新疫苗接種狀態人士。

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佐治華盛頓大學公共衛生專家溫麟衍（Leana Wen）認為，解除強制口罩令屬正確之舉，是時候由政府防疫要求轉為民眾自行決定防疫措施，有助降低公共衛生部門壓力。

有家長指出，若校方屆時不解除強制口罩令，能夠提供指標讓家長參考，理解校方的決定，以及估計甚麼基準及要求下能夠解除校園口罩令。美國學校數據收集網站Burbio顯示，全美上周平均180間學生未恢復真人授課，數目較1月14日統計的約6,000間大幅減少。

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責任編輯：吳漢培