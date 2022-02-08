港股一度跌逾400點 下望呢個關鍵支持位要留意 股市 13:30 2022/02/08 分享： 港股連升3個交易日後，今早輕微低開31點，開報24548點，其後跌幅一度擴大至300點，下試24200點水平，華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）指，預計短期港股波動，上望如守100天綫可睇24800點，向下要留意哪個支持位？立即點擊收看/收聽。→【精華速睇】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署【按此-附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 今日 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 今日 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 你可能感興趣 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 今日 12:02 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 今日 11:36 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 最新專欄文章 更多 比亞迪1211現水平可吸 同你分析買入靚位 今日 比亞迪1211現水平可吸 同你分析買入靚位 滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？ 今日 滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？ 信達生物1801波幅大 博反彈安全價位話你知！ 今日 信達生物1801波幅大 博反彈安全價位話你知！ 友邦（01299）表現平平 賺少少就離場是否最佳做法？ 今日 友邦（01299）表現平平 賺少少就離場是否最佳做法？ 藥明生物2269列入未核實清單停牌 85元有貨溝淡策略 今日 藥明生物2269列入未核實清單停牌 85元有貨溝淡策略 股票 恒指走勢 恒生指數 港股