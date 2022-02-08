  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (二) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股一度跌逾400點 下望呢個關鍵支持位要留意

股市 13:30 2022/02/08

分享：

港股連升3個交易日後，今早輕微低開31點，開報24548點，其後跌幅一度擴大至300點，下試24200點水平，華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）指，預計短期港股波動，上望如守100天綫可睇24800點，向下要留意哪個支持位？立即點擊收看/收聽。→【精華速睇】

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署【按此-附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？
今日
阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？
阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？
今日
阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？

你可能感興趣

阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？
今日 12:02
阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？
阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？
今日 11:36
阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？

最新專欄文章 更多

比亞迪1211現水平可吸 同你分析買入靚位
今日
比亞迪1211現水平可吸 同你分析買入靚位
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
今日
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
信達生物1801波幅大 博反彈安全價位話你知！
今日
信達生物1801波幅大 博反彈安全價位話你知！
友邦（01299）表現平平 賺少少就離場是否最佳做法？
今日
友邦（01299）表現平平 賺少少就離場是否最佳做法？
藥明生物2269列入未核實清單停牌 85元有貨溝淡策略
今日
藥明生物2269列入未核實清單停牌 85元有貨溝淡策略
股票 恒指走勢 恒生指數 港股

上一篇文章

【MPF】強積金1月份人均蝕7700元　為2016年以來最差表現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ADR+夜期】阿里美股再低港近3%　滙豐ADR突破58冀創兩年半高（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股再低港近3%　滙豐ADR突破58冀創兩年半高（不斷更新）
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【藥明生物】藥明生物被納入「未經核實名單」曾瀉3成後停牌　藥明：明天與美國商務部談判
【藥明生物】藥明生物被納入「未經核實名單」曾瀉3成後停牌　藥明：明天與美國商務部談判
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【香港疫情】消息：單日確診逾625宗、商場料納疫苗通行證範圍　林鄭下午3時30分會見傳媒（第三版）
【香港疫情】消息：單日確診逾625宗、商場料納疫苗通行證範圍　林鄭下午3時30分會見傳媒（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款