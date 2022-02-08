信達生物1801波幅大 博反彈安全價位話你知！ 股市 13:05 2022/02/08 分享： 向來股價波幅較大的信達生物 （01801） ，今早股價跟隨大市下跌逾1%。目前生物科技股並非當炒板塊，信達生物自去年11月起反覆下跌，長期受制於10天綫，久久未能重上20天綫，走勢積弱下，能承受股價大幅波動的投資者，甚麼價位買入才安全？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）話你知！立即點擊收看／收聽：【精華速睇】】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美股大上落短綫投資有炒作 Amazon、Apple較穩陣 2022/02/07 美股大上落短綫投資有炒作 Amazon、Apple較穩陣 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 今日 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 今日 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 比亞迪（01211）股價失250天綫低見228元 大行點睇比亞迪股價前景？ 今日 比亞迪（01211）股價失250天綫低見228元 大行點睇比亞迪股價前景？ 藥明生物2269列入未核實清單停牌 85元有貨溝淡策略 今日 藥明生物2269列入未核實清單停牌 85元有貨溝淡策略 你可能感興趣 美股大上落短綫投資有炒作 Amazon、Apple較穩陣 18:15 2022/02/07 美股大上落短綫投資有炒作 Amazon、Apple較穩陣 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 今日 11:36 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 今日 12:02 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 最新專欄文章 更多 港股一度跌300點 下望呢個關鍵支持位要留意 今日 港股一度跌300點 下望呢個關鍵支持位要留意 滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？ 今日 滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？ 友邦（01299）表現平平 賺少少就離場是否最佳做法？ 今日 友邦（01299）表現平平 賺少少就離場是否最佳做法？ 藥明生物2269列入未核實清單停牌 85元有貨溝淡策略 今日 藥明生物2269列入未核實清單停牌 85元有貨溝淡策略 希慎夥恒基地產合作發展土瓜灣重建項目 大摩：作價合理籲增持 今日 希慎夥恒基地產合作發展土瓜灣重建項目 大摩：作價合理籲增持 信達生物（01801） 藥明生物（02269） 生物科技股 港股 生物科技 H股 博反彈 買入 板塊