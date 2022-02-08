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信達生物1801波幅大 博反彈安全價位話你知！

股市 13:05 2022/02/08

分享：

向來股價波幅較大的信達生物 （01801） ，今早股價跟隨大市下跌逾1%。目前生物科技股並非當炒板塊，信達生物自去年11月起反覆下跌，長期受制於10天綫，久久未能重上20天綫，走勢積弱下，能承受股價大幅波動的投資者，甚麼價位買入才安全？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）話你知！立即點擊收看／收聽：【精華速睇】

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

欄名 : 3分鐘睇股

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