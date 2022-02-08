【機迷熱話】猜字遊戲Wordle爆紅　初代Game Boy都玩到

▲ 昨（7日）有IT安全研究員就在Twitter表示，已成功將Wordle移植到Game Boy上，並免費開放予公眾下載到Game Boy遊戲卡帶上遊玩。（Stacksmashing Twitter截圖）

猜字遊戲Wordle近日火遍全球，不止可在電腦及手機遊玩，就連任天堂1989年生產的Game Boy都可以玩。昨（7日）有IT安全研究員就在Twitter表示，已成功將Wordle移植到Game Boy上，並免費開放予公眾下載到Game Boy遊戲卡帶上遊玩。

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IT安全研究員Stacksmashing在Twitter上表示，因受Game Boy的硬件限制，這版本的Wordle並非完全與網頁版Wordle相同。他解釋，因Game Boy的ROM（唯讀記憶體）有限，他被迫放棄了完整的Wordle詞語列表，Gameboy版本詞彙數量不及網頁版Wordle多。

事實上，雖然任天堂在19年前就已經停產了Game Boy，但一直有經典遊戲被移植到Game Boy上，如早前有網友自行製作了「俠盜獵車手5（Grand Theft Auto 5，GTA5）」、「毀滅戰士（DOOM）」等的Game Boy遊戲卡帶。

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責任編輯：黃顯晴

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