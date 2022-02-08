▲ 【ESG】阿里巴巴去年起發綠債累籌77億元 悉數用以支持12個ESG項目

阿里巴巴 （09988） 去年提出以ESG及共同富裕兩大社會責任戰略，阿里今日公布，去年2月發行了為期20年專注可持續發展的債券，截至今年1月，發債所得款項淨額約9.87億美元（約77億港元），已經悉數用以支持12個具有代表性的ESG相關項目，涵蓋綠色建築、能源效益、新冠肺炎危機應對等領域。

阿里巴巴指，發債所得款項其中45.7%投入至能源效益項目，35.7%投入至綠色建築項目、14.9%用於新冠疫情應對項目，其餘用於可再生能源及循環經濟和設計項目。

能源效益項目4.51億美元 綠色建築項目3.52億美元

阿里巴巴透露，投入到能源效益項目的4.51億美元（約35.2億港元）會用於建設節能數據中心，以支持阿里雲的相關舉措，並應用不同技術確保數據中心能在低耗能和低污染條件下運行；投入到綠色建築項目的3.52億美元（約27.5億港元）則用於建造和翻新符合標準的綠色建築。

至於新冠疫情危機應對、可再生能源、循環經濟和設計三個合資格項目，已經分別投入1.47億美元（約11.5億港元）、3,600萬美元（約2.8億港元）及100萬美元（約780萬港元）。

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記者：李哲毅