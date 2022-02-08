【郵輪股】雲頂香港委任聯席臨時清盤人　或出售Dream Cruises的全部或若干資產

▲ 雲頂香港委任聯席臨時清盤人

經營「星夢郵輪」、「麗星郵輪」等郵輪品牌的雲頂香港 （00678） 宣布已委任聯席臨時清盤人DCHL JPLs，並正與公司及Dream Cruises的管理層團隊進行磋商，以緊急評估公司及Dream附屬集團的財務狀況及確認可行的補救計劃。

雲頂香港於2月4日在百慕達法院進行聆訊後，已頒出命令委任安邁顧問有限公司之Edward Simon Middleton及黃詠詩，以及R&H Services Limited之Edward Alexander Niles Whittaker為DCHL JPLs，包括擬定及提出有關Dream Cruises之債務及負債的任何重組建議。

DCHL JPLs獲賦予有關Dream Cruises的廣泛執行權，獲授權（其中包括）促使及協助Dream Cruises以使Dream Cruises能持續經營的方式擬定及提出重組Dream附屬集團的財務債務，旨在與Dream Cruises 的債權人達成妥協或安排。同時，又包括（但不限於）根據公司法第99條透過計劃安排的方式達成妥協或安排，或以其他方式獲授權出售Dream Cruises的全部或若干資產，旨在最大化Dream Cruises 債權人的價值及回報。

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編輯：姚卓然