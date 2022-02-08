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【阿里巴巴9988】阿里巴巴半日跌3%試110元　大股東軟銀下午公布季績

股市 12:40 2022/02/08

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴半日跌3%試110元　大股東軟銀下午公布季績

阿里巴巴 （09988） 股價半日跌3.5%，收報111元，即市低位110.6元，半日成交25億元。阿里巴巴上周五向美國證交會（SEC）申報註冊10億份ADS（美國存託股份），有分析料舉動或與股東部署配股有關，阿里巴巴單一最大股東軟銀集團（SoftBank Group，日：9984）將於今日下午公布季績，其對阿里巴巴等主要投資取態成市場留意議題。

阿里巴巴於去年底多次跌至110元水平，最差一次曾低見108元，其後都有明顯反彈。

市場預期，軟銀上季業績按年大跌，但按季好轉，投資收益的表現將成關鍵，經調整每股盈利料按年跌79%至131.3日圓，按季虧轉盈。經調整盈利按年跌90%至1189億日圓。收入則預期按年增長5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等
 

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港股 阿里巴巴 Softbank 阿里巴巴－SW（09988）
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