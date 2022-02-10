【內房危機】華夏幸福遭中融信託斥違背債務化解原則 、拒入債委會　傳中融信託已聘律師團隊、盡快起訴

▲ 華夏幸福遭中融信託斥違背債務化解原則 、拒入債委會 華夏幸福：正進一步溝通協議、堅持「不逃廢債」

華夏幸福（滬：600340）日前遭中融信託斥違背債務工作化解原則 ，暫時無法加入華夏幸福債委會，或接受華夏幸福目前的債務重組方案。華夏幸福指，目前公司已經與中融信託進行多輪協商，正在對協議具體內容做進一步詳細溝通。但最新消息指，中融信託採取了進一步行動，當日已聘請律師團隊，稱將盡快發起訴訟，堅決保護委託人權益。

華夏幸福指，債務重組各項工作正穩妥推進，公司將繼續堅持「不逃廢債」的基本原則，嚴格執行《債務重組計劃》，推動債務重組協議簽署等工作，切實保護債權人的合法權益，爭取早日化解華夏幸福債務風險。

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中融信託於周一（7日）發布臨時管理報告，稱由於華夏幸福提供的債務重組條件違背了《債務重組計劃》和債務化解工作的原則，且債務重組條件仍存在較大的風險。為了保護委託人的利益，作為受託人中融信託暫時無法代表信託計劃加入華夏幸福債委會，或代表本信託計劃接受華夏幸福目前的債務重組方案、簽署《債務重組協議》。

華夏幸福於2021年2月1日公告債務違約，為化解債務問題，華夏幸福於當年10月8日披露了《債務重組計劃》，該計劃在12月9日獲得債委會表決通過。

截至2021年12月21日，華夏幸福累計未能如期償還債務本息合計1078.05億元人民幣。截至2022年1月19日，華夏幸福與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及債務金額累計為88.57億元人民幣，減免債務利息、豁免罰息共計5.47億元人民幣。

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