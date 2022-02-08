【Gmail新介面】Gmail操作介面改版！　增4大程式切換功能

▲ 官方表示，預計在2022年4月系統將會自動切換成新版介面，用戶屆時仍可從設定中選擇切換回舊版介面。（Google）

Gmail操作介面推出新版本！Google在官方網誌宣布，讓用戶選擇參與新版本的測試體驗，預計於2022年第二季末全面改為新版介面。至於改版後的Gmail，主要為4大程式Mail、Chat、Spaces及Meet增設標籤選項，方便用戶進行切換。

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據官方發布的新版Gmail介面可以看到，新版Gmail將視像、即時通訊等功能選項統一移至左方選單，簡化使用頁面，方便用戶在電郵與通訊等不同功能之間進行切換。在最左邊的新增欄位，出現了4個標籤選項，分別是Mail、Chat、Spaces及Meet，讓用戶可以快速進行切換。相比起舊版本，這些功能原先放在電郵的功能選項內，讓版面顯得較為擠迫，且難以搜尋。

▲ 新版Gmail將視像、即時通訊等功能選項統一移至左方選單，簡化使用頁面，同時方便用戶在電郵與通訊等不同功能之間進行切換。（Google）

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Google又指，當新版本正式推出後，用戶可以直接於搜尋欄中輸入關鍵字搜找郵件、或聊天訊息，在搜尋內容上更加方便。

官方表示，預計在2022年4月系統將會自動切換成新版介面，用戶屆時仍可從設定中選擇切換回舊版介面。但到了2022年第二季末，系統將全面強制改為新版介面，且無法再切換至舊版介面。

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責任編輯：廖淑瑩