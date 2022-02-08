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【TSLA】Tesla削減中國產車型部分轉向零件　應付芯片短缺問題

股市 13:08 2022/02/08

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【TSLA】Tesla削減部分汽車轉向部件 以應對芯片短缺問題

疫情下全球芯片短缺情況持續，惟消費電子業對芯片需求飈升，汽車製造商成產能最受累行業之一。外電報導，為應對芯片短缺問題，特斯拉Tesla（美：TSLA）決定移除部分中國產Model 3和Model Y車輛的轉向架中的其中一個電子控制單元，而正常情況下，車輛轉向架中會有兩個電子控制單元。

報導引述內部員工消息指，被拆除的零件屬二級電子控制單元，主要用作備份，故減配不會造成安全問題，員工指特斯拉在作出改動時，僅花了幾周時間進行討論，認為並未將其看作一件大事。

報導指，目前數以萬輛經調整的Tesla汽車已運往中國、澳洲、英國、德國和歐洲等地區。Tesla內部曾就應否通知客戶進行討論，但因為即使經調整後，Tesla汽車依然可以使用L2級駕駛輔助系統，加上部件被認為是冗餘，調整末達到通知客戶的程度。

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