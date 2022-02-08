【奢侈品市場】D&G香水、化妝品業務轉直營　借鏡過往成敗案例

▲ Dolce & Gabbana（D&G）計劃把其香水、化妝品業務收歸旗下，一手包辦生產及銷售。（法新社圖片）

奢侈品品牌Dolce & Gabbana（D&G）計劃把其香水、化妝品業務收歸旗下，一手包辦生產及銷售。D&G與市場其他競爭對手採取截然不同的策略，有分析認為，D&G可藉此與顧客建立更緊密關係。

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D&G正在成立子公司Dolce & Gabbana Beauty，將會全權負責其價值10億歐元（約90億港元）的香水、化妝品市場。該子公司將以米蘭為基地，直接由D&G主席及行政總裁Alfonso Dolce領導。

為何與資生堂終止授權？

此前，D&G此部分的業務是由資生堂（Shiseido）負責。自2016年，D&G的香水及化妝品皆由資生堂生產及銷售，但兩所企業的合作於去年12月終結，資生堂將會繼續生產D&G產品至今年尾。

站於資生堂的角度，退出D&G業務是疫情下減少開支的措拖之一，盼更專注於發展護膚品市場。更重要的是，站於D&G的立場，今次把相關業務重新掌控，是對於「品牌的資產、技術及責任」發展的「重要一步」。

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直營有沒有成功案例？

綜合外電分析，奢侈品併購及市場分析公司Ortelli & Co執行董事Mario Ortelli認為，D&G因發展多年，擁有具規模的美容市場，部分產品更是歷久不衰。世界上並不是只有一條成功方程式，而D&G則選擇與別不同的發展方向，改為集中向內發展。

Mario Ortelli指，但若可以成功做到向內發展，自行管理業務，可以對於銷售渠道有更多控制、與顧客建立更緊密的關係，及提升毛利，回報相當不俗。以Chanel及LVMH集團為例，合共管理15個品牌，包括Christian Dior、Givenchy、年輕品牌如Benefit、Fresh等；其生產、銷售及市場推廣全部由集團內部負責。

Chanel沒有公布具體的銷售數據，但參考LVMH的表現，2010年間，其美容及香水業務錄得30億歐元（約267億港元）銷售額，2021年更升至66億歐元（約588億港元）。而經營利潤更由2010年的3.32億歐元（約29.6億港元），漲至6.84億歐元（約61億港元）。

不過，過往沒有很多時裝企業可順利掌控自家的化妝品市場。以Burberry為例，2013年重新打理其美容及香水業務，但最終因業務過於複雜、成本問題而告終。據Burberry當時的銷售數據顯示，此舉令集團的市場推廣開支增加超過1倍，但營運利潤率則只有溫和增幅。最終，Burberry再次把相關業務改由授權經營，由香水企業Coty負責經營。

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責任編輯：葉泳珊