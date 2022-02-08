  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (二) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奢侈品市場】D&G香水、化妝品業務轉直營　借鏡過往成敗案例

商業 12:29 2022/02/08

分享：

Dolce & Gabbana（D&G）計劃把其香水、化妝品業務收歸旗下，一手包辦生產及銷售。（法新社圖片）

奢侈品品牌Dolce & Gabbana（D&G）計劃把其香水、化妝品業務收歸旗下，一手包辦生產及銷售。D&G與市場其他競爭對手採取截然不同的策略，有分析認為，D&G可藉此與顧客建立更緊密關係。

【情人節禮物2022】情人節送什麽禮物？　MIRROR代言品牌也可考慮　一文看清禮品選擇

D&G正在成立子公司Dolce & Gabbana Beauty，將會全權負責其價值10億歐元（約90億港元）的香水、化妝品市場。該子公司將以米蘭為基地，直接由D&G主席及行政總裁Alfonso Dolce領導。

為何與資生堂終止授權？

此前，D&G此部分的業務是由資生堂（Shiseido）負責。自2016年，D&G的香水及化妝品皆由資生堂生產及銷售，但兩所企業的合作於去年12月終結，資生堂將會繼續生產D&G產品至今年尾。

站於資生堂的角度，退出D&G業務是疫情下減少開支的措拖之一，盼更專注於發展護膚品市場。更重要的是，站於D&G的立場，今次把相關業務重新掌控，是對於「品牌的資產、技術及責任」發展的「重要一步」。

【疫後商機】日本品牌JINS推出「胭脂眼鏡」 　攻20歲女性市場

直營有沒有成功案例？

綜合外電分析，奢侈品併購及市場分析公司Ortelli & Co執行董事Mario Ortelli認為，D&G因發展多年，擁有具規模的美容市場，部分產品更是歷久不衰。世界上並不是只有一條成功方程式，而D&G則選擇與別不同的發展方向，改為集中向內發展。

Mario Ortelli指，但若可以成功做到向內發展，自行管理業務，可以對於銷售渠道有更多控制、與顧客建立更緊密的關係，及提升毛利，回報相當不俗。以Chanel及LVMH集團為例，合共管理15個品牌，包括Christian Dior、Givenchy、年輕品牌如Benefit、Fresh等；其生產、銷售及市場推廣全部由集團內部負責。

Chanel沒有公布具體的銷售數據，但參考LVMH的表現，2010年間，其美容及香水業務錄得30億歐元（約267億港元）銷售額，2021年更升至66億歐元（約588億港元）。而經營利潤更由2010年的3.32億歐元（約29.6億港元），漲至6.84億歐元（約61億港元）。

不過，過往沒有很多時裝企業可順利掌控自家的化妝品市場。以Burberry為例，2013年重新打理其美容及香水業務，但最終因業務過於複雜、成本問題而告終。據Burberry當時的銷售數據顯示，此舉令集團的市場推廣開支增加超過1倍，但營運利潤率則只有溫和增幅。最終，Burberry再次把相關業務改由授權經營，由香水企業Coty負責經營。

【第五波疫情】冷凍食品需求增　商戶增供應惟成本升逾一成

【第五波疫情】轉購冷凍食品　市民普遍儲備3日食材

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【情人節禮物2022】情人節送什麽禮物？　MIRROR代言品牌也可考慮　一文看清禮品選擇
今日
【情人節禮物2022】情人節送什麽禮物？　MIRROR代言品牌也可考慮　一文看清禮品選擇
【第五波疫情】冷凍食品需求增　商戶增供應惟成本升逾一成
今日
【第五波疫情】冷凍食品需求增　商戶增供應惟成本升逾一成
【職場平等】Tesla陷職場種族歧視風波　加州政府：有理由提出訴訟
今日
【職場平等】Tesla陷職場種族歧視風波　加州政府：有理由提出訴訟
【新年商機】姜濤宣傳派電子利市　滙豐客戶送500萬封電子利市　合共金額超過1億元
2022/02/07
【新年商機】姜濤宣傳派電子利市　滙豐客戶送500萬封電子利市　合共金額超過1億元

你可能感興趣

【情人節禮物2022】情人節送什麽禮物？　MIRROR代言品牌也可考慮　一文看清禮品選擇
今日 11:00
【情人節禮物2022】情人節送什麽禮物？　MIRROR代言品牌也可考慮　一文看清禮品選擇
【第五波疫情】冷凍食品需求增　商戶增供應惟成本升逾一成
今日 11:00
【第五波疫情】冷凍食品需求增　商戶增供應惟成本升逾一成
【職場平等】Tesla陷職場種族歧視風波　加州政府：有理由提出訴訟
今日 11:45
【職場平等】Tesla陷職場種族歧視風波　加州政府：有理由提出訴訟
資生堂 Dior Chanel 疫情 時裝服飾 化妝 銷售 美容 香水

下一篇文章

【職場平等】Tesla陷職場種族歧視風波　加州政府：有理由提出訴訟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港零售】KKday去年邀請MIRROR成員姜濤宣傳　季度訂單激增逾3倍
【香港零售】KKday去年邀請MIRROR成員姜濤宣傳　季度訂單激增逾3倍
【蔬菜供應危機】文錦渡貨運受阻　街市蔬菜價格即升至少2成
【蔬菜供應危機】文錦渡貨運受阻　街市蔬菜價格即升至少2成
【第五波疫情】美容院、按摩院及派對房間即日起可申請資助　最多可獲5萬元（附申請連結）
【第五波疫情】美容院、按摩院及派對房間即日起可申請資助　最多可獲5萬元（附申請連結）
【新年商機】姜濤宣傳派電子利市　滙豐客戶送500萬封電子利市　合共金額超過1億元
【新年商機】姜濤宣傳派電子利市　滙豐客戶送500萬封電子利市　合共金額超過1億元
【蔬菜供應危機】蔬菜售價未見回落　菜芯、生菜仍售35元一斤
【蔬菜供應危機】蔬菜售價未見回落　菜芯、生菜仍售35元一斤
【第五波疫情】DONKI、恒生銀行員工初步確診　所屬分店即日起暫停營業
【第五波疫情】DONKI、恒生銀行員工初步確診　所屬分店即日起暫停營業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款