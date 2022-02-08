【券商點睇】券商估若A股跌勢喘定 邊個板塊最先翻身

華西證券指，對A股後市不用過於悲觀，稍後將會出現「超跌反彈」，主要因海外政策轉向不會制約國內貨幣政策取向，未來1至2個季度國內仍將處於「寬貨幣」窗口期；公募基金開啟自購潮，同時熱門基金產品逐步放開申購限制，有利於增量資金流入A股，構築A股「市場底」。

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在寬信用的背景下，基建和房地產是重要的抓手，新能源、數字經濟等產業政策支持力度較大。該行認為，若A股後續企穩，上述板塊將成為反彈先鋒。首先，房地產及上下游產業鏈，預計各地房地產政策調控在邊際上仍會調整，房地產板塊估值有望修復，個股上聚焦市場份額提升的央企。

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其次，當前新能源、新能源車處於高景氣發展階段，國內政策對於新能源、新能源汽車領域的支持力度仍具備較強確定性。最後，數字經濟。今年以來，數字經濟領域持續迎政策催化。近期地方兩會也密集部署數字經濟發展，多省提出具體發展目標，數字經濟領域有望迎加速發展。

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記者：林衛