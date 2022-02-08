  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (二) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】券商估若A股跌勢喘定 邊個板塊最先翻身

股樓投資 14:15 2022/02/08

分享：

華西證券指，對A股後市不用過於悲觀，稍後將會出現「超跌反彈」，主要因海外政策轉向不會制約國內貨幣政策取向，未來1至2個季度國內仍將處於「寬貨幣」窗口期；公募基金開啟自購潮，同時熱門基金產品逐步放開申購限制，有利於增量資金流入A股，構築A股「市場底」。

【同場加映】青姐話：財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

在寬信用的背景下，基建和房地產是重要的抓手，新能源、數字經濟等產業政策支持力度較大。該行認為，若A股後續企穩，上述板塊將成為反彈先鋒。首先，房地產及上下游產業鏈，預計各地房地產政策調控在邊際上仍會調整，房地產板塊估值有望修復，個股上聚焦市場份額提升的央企。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

其次，當前新能源、新能源車處於高景氣發展階段，國內政策對於新能源、新能源汽車領域的支持力度仍具備較強確定性。最後，數字經濟。今年以來，數字經濟領域持續迎政策催化。近期地方兩會也密集部署數字經濟發展，多省提出具體發展目標，數字經濟領域有望迎加速發展。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
板塊 A股

上一篇文章

【職場熱話】疫情下公司實施WFH 上司住偏遠地區堅持上班 背後原因只為一張「票」

下一篇文章

【異動股】歌禮製藥稱其新冠口服藥 療效或勝默沙東 股價逆市漲一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光
【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
【有相睇】維景灣畔虎年「開齋」成交　單位企理望開揚山景　何解要低市價賣樓？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款