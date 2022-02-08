比亞迪（01211）股價失250天綫低見228元 大行點睇前景？ 股市 12:24 2022/02/08 分享： 比亞迪 （01211） 今早股價急瀉逾半成，失守250天綫低見228元，半日跌4.9%，收報229.4元。比亞迪上周公布去年汽車交付數據後股價急彈逾7%，重返250天綫，上日股價續升逾1%，今早回吐逾半成再失250天綫，即睇3間大行點睇比亞迪前景： *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署 美銀 維持比亞迪AH股「買入」評級 H股目標價：405港元/A股目標價：456元人民幣 預計利潤率改善 對正在增長的電動汽車銷量、更好的產品組合和更廣泛的磷酸鐵鋰電池應用所帶來的前景持積極態 瑞信 評級「跑贏大市」 維持目標價為380元 潛在升幅逾60% 睇好比亞迪自2月1日起全面上調售價，預期可抵銷政府削減補貼、電池原材料成本上漲的負面影響 麥格理 可於250元水平收集作中期部署 預期比亞迪銷量於2021至2023年的年均複合增長率（CAGR）達52% 仍然是內地電動車市場一哥 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 今日 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 今日 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 你可能感興趣 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 今日 11:36 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 今日 12:02 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 最新專欄文章 更多 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 今日 阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 今日 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 美股大上落短綫投資有炒作 Amazon、Apple較穩陣 2022/02/07 美股大上落短綫投資有炒作 Amazon、Apple較穩陣 汽車股反彈 GX中國電車2845有冇力重上200元關？ 2022/02/07 汽車股反彈 GX中國電車2845有冇力重上200元關？ 九龍倉1997前景點睇？ 想買入甚麼價位追入？ 2022/02/07 九龍倉1997前景點睇？ 想買入甚麼價位追入？ 美國銀行（BofA，美：BAC） 比亞迪（美：BYDDY） 比亞迪（深：002594） 比亞迪股份（01211） 電動車 汽車 收集 潛在升幅 組合 產品