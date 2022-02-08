【穩增長】地方兩會明確2022經濟目標 穩增長重中之重

近期中國陸續召開的地方兩會釋放重要信號。除天津外，全國已有30個省市相繼召開地方兩會，敲定經濟社會發展路綫圖。總體看，穩增長仍是2022年經濟工作的重心，各地均提出明確的經濟增長預期目標。在實施路徑上，穩工業、擴內需、促轉型成為重點，為企業紓困減負、激發市場主體活力成為關鍵發力點，一系列具體舉措有望加快落地。

【同場加映】青姐話：財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

各地明確了經濟增長的預期目標，在30個省市中，21個省市的GDP增速目標設置在6%及以上。其中，海南和西藏分別提出9%和8%的增速目標，安徽和江西為7%以上，湖北、貴州、雲南為7%左右。全力穩定工業增長成為不少地方的重要任務，好像湖南提出，實施「新增規模以上工業企業」行動，淨增1,000家以上規模工業企業、1,000家以上高新技術企業。

【延伸閱讀】2022年部署：摩通推薦11隻中資價值股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

在擴大有效投資方面，多地強調「適度超前布局重大基礎設施」，加快重大項目建設進度，除了傳統基建外，新基建重要性進一步凸顯。比如，安徽提出全年新開工億元以上重點項目2,600個以上、竣工1,200個以上。促消費方面，穩定傳統大宗消費，發展新消費業態、擴大農村消費市場等得到強調，將常態化開展促消費活動，採取精準投放消費券等方式，釋放居民消費潛力，包括培育消費新熱點，促進新能源汽車消費，開展綠色智能家電下鄉和以舊換新，積極發展夜間經濟，促進旅游市場恢復。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛