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馬克龍普京會晤隔勁遠 無敵長檯變焦點遭瘋狂改圖

環球社會熱點 12:30 2022/02/08

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法國總統馬克龍周一（7日）飛往莫斯科與俄羅斯總統普京會晤，商討俄烏局勢。但馬克龍與普京分坐在最少3米長的長檯兩端，坐到離行離迾引起關注。網民更發揮想像力，將兩人坐長檯的相瘋狂改圖成多個版本。

【烏克蘭】俄若入侵將叫停北溪2號？ 拜登朔爾茨現分歧 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）與普京（Vladimir Putin）周一於克里姆林宮會晤長達5個小時。

但兩人會晤期間用到的長檯最少長約10英呎（約3.05米），兩人對話期間明顯相隔一段很長距離。有評論認為兩人會晤長檯的距離，象徵著馬克龍與普京之間仍存在一條鴻溝。

網民十分關注兩人坐長檯的情況，更將這一幕改圖。

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英媒《每日郵報》更引述一名法國外交消息人士指，由於馬克龍與普京會晤相隔距離較遠，因此他們通過翻譯專用的耳機才能清晰聽到對方的聲音。

馬克龍往莫斯科與普京會晤 冀為俄烏局勢降溫 【下一頁】

普京多次感謝馬克龍親赴莫斯科，舉行聯合記者會期間指馬克龍會上提出幾個值得研究的想法。

馬克龍表示在會晤期間提出了具體的安全提議，普京也保證他準備參與其中。法國總統府指上述提議包括雙方承諾不採取任何新軍事行動、啟動新戰略對話及為恢復烏克蘭和平進程努力。

馬克龍計劃周二（8日）飛往基輔與烏克蘭領袖會面後，將再次發表講話。

普京發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）則表示烏克蘭局勢過於復雜，無法期望舉行一次會議後就能取得決定性突破。  

普京表示他與西方領袖舉行的第一次莫斯科峰會具有實質意義，但再次警告烏克蘭倘若加入北約，將帶來戰爭威脅。

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責任編輯：鄭錦玲

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