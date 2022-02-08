亞馬遜基本工資上調逾1倍 出273萬挽留人才

全球供應鏈持續緊張，多地的勞動力嚴重不足。美國電商巨頭亞馬遜周一（7日）向員工表示，將上調基本工資上限提升逾1倍至35萬美元（約273萬港元）。亞馬遜指過去1年勞動力市場競爭激烈，上調薪酬水平有助亞馬遜保持競爭力及挽留人才。亞馬遜同時透露，正在增加公司全球多數職位的薪酬。

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亞馬遜（Amazon）周一發出員工備忘錄，指過去1年勞動力市場競爭異常激烈，公司在徹底分析各種選擇及權衡業務經濟後，認為需保持競爭力以吸引及挽留頂尖人才。公司決定，員工最高基本薪酬由原本16萬美元（約136萬）提升至35萬美元。

亞馬遜同時透露，公司正在增加全球分公司大多數職位的薪酬。《彭博社》報道，截至去年12月31日，包括兼職倉庫工人在內，亞馬遜在全球範圍共有160萬名僱員。惟亞馬遜拒絕透露，周一起獲得加薪的僱員人數。

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亞馬遜過往一直靠股票獎勵，吸引僱員接受以較低基礎工資入職，但隨著亞馬遜股價去年表現低迷，僅上漲2.4%，策略開始失去吸引力。外媒報道指，亞馬遜去年有50位副總裁辭職，創下紀錄新高，內部僱員流失率已達危機水平。

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責任編輯：李俊儀