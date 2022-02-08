【A股布局】重磅A股持續走弱 亮起熊市訊號？

A股周一（7日）虎年開門紅，奈何翌日即回復弱勢，甚至「跌凸」。在連串壞消息之下，包括33間中國企業被美國商務部納入「未經核實」實體名單，內地股市全綫向下，滬深300指數挫2.1%，中午收報4534點，深圳創業板指數更大插4.3%，中午報2793點，較去年11月高位累跌兩成以上，進入「技術性熊市」。

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截至中午，CRO、半導體及鋰電池板塊的跌幅最為顯著。創業板一哥寧德時代（深：300170）挫近9%，報528元（人民幣，下同），雅本化學（深：300261）、中科電氣（深：300035）下跌超過10%。深圳創業板指數自去年11月29日高位3522點，至今跌幅已達兩成。

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事實上，市場一直憧憬的大放水，始終未有大動靜，人行在春節前後未有降準，周二也只進行200億元的7天逆回購操作，顯然貨幣放鬆的預期再次落空。不止估值虛高的新經濟股捱沽，貴州茅台（滬：600519）半日亦跌3.6%，險守1,800元，一度創近3個月低位。分析指，今年春節旺季白酒市場表現平淡，飛天茅台銷情沒有比上年春節更好，觸發調查。

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記者：林衛