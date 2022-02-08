【寵物追蹤】狗牌版AirTag登場　可用iPhone、iPad尋找走失寵物

蘋果（Apple）AirTag去年上市時，不少人都猜測是否都可作為狗、貓和其他寵物的追蹤器使用。現時全球首個與蘋果Find My應用程式兼容的狗牌正式上市，該狗牌名為「YIP Smart Tag」，由PetSmart銷售，價格為34.99美元（約270港元）。

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據《9To5Mac》報道，YIP Smart Tag是與蘋果Find My網絡整合，意味著用戶可通過iPhone或iPad上的Find My應用程式追蹤寵物，同時也意味著YIP Smart Tag可以使用Find My網絡，當YIP Smart Tag的位置靠近iPhone或iPad用戶時，都會被更新。

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PetSmart表示，只需幾個簡單步驟，就可將YIP Smart Tag添加到用戶的iPhone或iPad上的Find My應用程式中。進入Find My後，即可在地圖上看到YIP Smart Tag的位置；又或將其設定為「丟失模式」（Lost Mode ），當用家的YIP Smart Tag與另一個蘋果設備接觸時，你的iPhone就會通知用家它的所在位置。

具有防水和防干擾功能

YIP Smart Tag有玫瑰金和黑色兩種顏色可供選擇，而且具防水和防干擾功能。此外也附設一個圓環，讓用戶更很容易將它固定在寵物的項圈上。

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責任編輯：陳卓賢