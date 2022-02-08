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【寵物追蹤】狗牌版AirTag登場　可用iPhone、iPad尋找走失寵物

科技 12:30 2022/02/08

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蘋果（Apple）AirTag去年上市時，不少人都猜測是否都可作為狗、貓和其他寵物的追蹤器使用。現時全球首個與蘋果Find My應用程式兼容的狗牌正式上市，該狗牌名為「YIP Smart Tag」，由PetSmart銷售，價格為34.99美元（約270港元）。

【私隱安全】網民改裝AirTag eBay發售　或衍生更嚴重私隱問題

據《9To5Mac》報道，YIP Smart Tag是與蘋果Find My網絡整合，意味著用戶可通過iPhone或iPad上的Find My應用程式追蹤寵物，同時也意味著YIP Smart Tag可以使用Find My網絡，當YIP Smart Tag的位置靠近iPhone或iPad用戶時，都會被更新。

【AirTag私隱】Apple為AirTag增網頁指引　助用戶善用設定

PetSmart表示，只需幾個簡單步驟，就可將YIP Smart Tag添加到用戶的iPhone或iPad上的Find My應用程式中。進入Find My後，即可在地圖上看到YIP Smart Tag的位置；又或將其設定為「丟失模式」（Lost Mode ），當用家的YIP Smart Tag與另一個蘋果設備接觸時，你的iPhone就會通知用家它的所在位置。

具有防水和防干擾功能

YIP Smart Tag有玫瑰金和黑色兩種顏色可供選擇，而且具防水和防干擾功能。此外也附設一個圓環，讓用戶更很容易將它固定在寵物的項圈上。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

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