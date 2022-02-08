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【石Sir午市閒談】今日推介海螺水泥｜建滔、港交所、聯通、中糧家佳康、美團最新部署

股市 12:40 2022/02/08

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恒生指數中午收報24202點，跌377點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介海螺水泥 （00914） ，另亦會分析建滔 （00148） 、港交所 （00388） 、聯通 （00762） 、中糧家佳康 （01610） 、美團 （03690） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 海螺水泥（00914） 建滔集團（00148） 香港交易所（00388） 中國聯通（00762） 中糧家佳康（01610） 美團－W（03690） 石鏡泉
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