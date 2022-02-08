▲ 【Bitcoin】比特幣突破44,000美元 分析：或帶動整體加密貨幣購買勢頭

主要加密貨幣出現反彈，比特幣（Bitcoin，BTC）周二（8日）突破44,000美元關鍵價格水平，根據 CoinDesk 的數據，比特幣現升3.33%，報44,166美元。以太坊（Ethereum，ETH）則報3,147.70美元，升2.69%。

根據區塊鏈數據公司 Glassnode 數據，隨著比特幣價格的上漲，短線持有者自 11 月下旬以來首次實現了總利潤，自2020年3月以來，若短期持有者開始盈利，市場將進入看漲的上升趨勢。

OANDA 高級市場分析師Edward Moya 稱，更多比特幣信徒回歸，雖然基本面根本沒有改變，但看漲的買盤一直穩定，在比特幣引領下，整體加密貨幣的購買勢頭似乎正在回歸，許多加密貨幣交易者正等待比特幣穩定在 50,000 美元以上，以捕捉強勁山寨幣。

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記者：李哲毅