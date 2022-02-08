  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (二) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】比特幣突破44,000美元　分析：或帶動整體加密貨幣購買勢頭

股市 12:03 2022/02/08

分享：

【Bitcoin】比特幣突破44,000美元　分析：或帶動整體加密貨幣購買勢頭

主要加密貨幣出現反彈，比特幣（Bitcoin，BTC）周二（8日）突破44,000美元關鍵價格水平，根據 CoinDesk 的數據，比特幣現升3.33%，報44,166美元。以太坊（Ethereum，ETH）則報3,147.70美元，升2.69%。

根據區塊鏈數據公司 Glassnode 數據，隨著比特幣價格的上漲，短線持有者自 11 月下旬以來首次實現了總利潤，自2020年3月以來，若短期持有者開始盈利，市場將進入看漲的上升趨勢。

OANDA 高級市場分析師Edward Moya 稱，更多比特幣信徒回歸，雖然基本面根本沒有改變，但看漲的買盤一直穩定，在比特幣引領下，整體加密貨幣的購買勢頭似乎正在回歸，許多加密貨幣交易者正等待比特幣穩定在 50,000 美元以上，以捕捉強勁山寨幣。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

相關文章：

【bitcoin】Tesla去年首季斥15億美元投資比特幣　持倉去年底市值19.9億美元　

【Bitcoin】比特幣飆升重上41000美元　此前分析稱有泡沫化現象

【Bitcoin】Cathie Wood：堅信比特幣以太幣概念　「比特幣已起去中心化革命」

記者：李哲毅

美股 區塊鏈 以太坊 比特幣

上一篇文章

阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？（有片）

下一篇文章

阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【第五波疫情】髮型屋或被納入停運處所名牌　黃傑龍模擬9個長髮Look未雨綢繆、有網民笑指似「花姐」
【ADR+夜期】阿里美股再低港近3%　滙豐ADR突破58冀創兩年半高（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股再低港近3%　滙豐ADR突破58冀創兩年半高（不斷更新）
【華為花紅】官媒：華為向12萬員工分紅500億人幣　儘管去年營收降近3成
【華為花紅】官媒：華為向12萬員工分紅500億人幣　儘管去年營收降近3成
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾百間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【香港疫情】香港新增614宗確診、逾600宗初步確診　勢收緊社交距離措施、HKTVmall母企尾市急升
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
【姜濤x PayMe】姜濤效應又奏效　PayMe用戶農曆年勁派500萬封電子利是、涉7000萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款