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阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？

股市 12:02 2022/02/08

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投資者憂慮主要股東軟銀會否減持阿里巴巴 。美股昨晚大跌6%，港股亦跟跌3%，跌至110水平。但過往阿里巴巴 （09988） 曾3次觸及110元關口亦能反彈。現價買入搏反彈又是否好選擇？高位入手阿里巴巴又應該點部署？華盛証券證券分析師聶振邦（聶Sir）為你分析，立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署

 

欄名 : 3分鐘睇股

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