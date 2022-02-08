阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？ 股市 12:02 2022/02/08 分享： 投資者憂慮主要股東軟銀會否減持阿里巴巴 。美股昨晚大跌6%，港股亦跟跌3%，跌至110水平。但過往阿里巴巴 （09988） 曾3次觸及110元關口亦能反彈。現價買入搏反彈又是否好選擇？高位入手阿里巴巴又應該點部署？華盛証券證券分析師聶振邦（聶Sir）為你分析，立即點擊收看/收聽。【精華速睇】 每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 比亞迪（01211）股價失250天綫低見228元 大行點睇前景？ 今日 比亞迪（01211）股價失250天綫低見228元 大行點睇前景？ 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 今日 阿里巴巴疑似配股 投資者點解讀相關消息？ 美股大上落短綫投資有炒作 Amazon、Apple較穩陣 2022/02/07 美股大上落短綫投資有炒作 Amazon、Apple較穩陣 汽車股反彈 GX中國電車2845有冇力重上200元關？ 2022/02/07 汽車股反彈 GX中國電車2845有冇力重上200元關？ 九龍倉1997前景點睇？ 想買入甚麼價位追入？ 2022/02/07 九龍倉1997前景點睇？ 想買入甚麼價位追入？ 阿里巴巴－SW（09988） 減持 港股 買入 美股 阿里巴巴