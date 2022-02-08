【職場平等】Tesla陷職場種族歧視風波　加州政府：有理由提出訴訟

種族問題是美國近年來十分關注的議題。據美國電動車生產商Tesla昨（7日）發布的財務文件透露，於 1月3日接獲加利福尼亞州公平就業和住房部（California Department of Fair Employment and Housing）的通知，表示有員工就種族歧視作出不公開指控，經調查後，有理由對Tesla提出民事訴訟。

早在去年10月，就已經有員工指控Tesla存在種族歧視。當時，三藩市法院裁定Tesla需向前黑人員工Owen Diaz支付1.37億美元（約10.67億港元）。案件涉及Diaz在Tesla工作期間，遭受同事的種族歧視，包括使用綽號詆毀他和其他黑人員工，並且在洗手間及工作區留下種族主義圖案。

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而另一名前Tesla員工Melvin Berry亦投訴在2015年至2016年工作期間，遇到類似的種族歧視。他表示，其主管經常以種族誹謗他，並且要求他使用更重的工具工作更長的時間。最終，貝獲法庭裁決獲得100萬美元（約778萬港元）的賠償。

事實上，自Diaz及Berry提出訴訟後，愈來愈多員工指控Tesla的工作場所存在種族歧視。上周，前Tesla黑人同性戀女員工Kaylen Barker指控，在工廠檢查煞車零件時，遭到一名同事的毆打及辱罵。

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責任編輯：吳嘉雯

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