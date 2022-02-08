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【AMZN】亞馬遜將員工基本工資上限翻倍至273萬港元

股市 11:55 2022/02/08

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【挽留人才】亞馬遜將員工基本工資上限翻倍至273萬 增幅比過去大得多

科技巨頭人手競爭激烈，美國勞動市場緊張下，亞馬遜（Amazon，美：AMZN）最新公布，將員工基本工資上限提高一倍以上，由之前的16萬美元（124.8萬港元）增至35萬美元（273萬港元）。外電引述公司內部備忘錄稱，公司將增加全球大多數職位的整體薪酬範圍，增幅比過去「大得多」。

亞馬遜內部備忘錄稱，在過去一年裏，勞動力市場競爭尤其激烈，在對各種選擇進行徹底分析、權衡公司業務、確保維持競爭力以及吸引和留住頂尖人才等因素後，決定提高員工的最高基本工資。

同時，亞馬遜將在員工晉升時審查該員工的薪酬，並在必要時給予年度股票獎勵，以使員工進入新的薪酬範圍。

亞馬遜雲收入超預期＋投資Rivian獲厚利 股價盤後升逾14%，最新季績報道，可見【下一頁】

亞馬遜員工在基本工資外　股票分紅為總薪酬另一主力

去年，在美國勞動力市場緊張的環境下，亞馬遜已將美國營運人員的平均起薪點提高到每小時18美元以上。亞馬遜目前全球員工達160萬人，較前一年增近30萬人。

基本工資只是員工總薪酬的一部分，金額不包括股票奬勵以及其他現金，如簽約獎金。亞馬遜歷來的薪酬主要取決於股票。

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