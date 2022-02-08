【市場壟斷】慘遭排擠？   瑞典格價網將向Google索償

▲ 瑞典一間提供網上格價服務的公司指，Google持續在「濫用其主導地位」、誤導消費者以較高價格購入商品等，計劃向其索償21億歐元（約187億港元）。

Google一直在搜尋引擎市場上有主導地位，外界亦指其營運方式造成市場壟斷。早前瑞典一間提供網上格價服務的公司指，Google持續在「濫用其主導地位」、誤導消費者以較高價格購入商品等，計劃向其索償21億歐元（約187億港元）。

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瑞典格價服務公司PriceRunner行政總裁Mikael Lindahl表示，Google在歐洲有著「類似獨佔」的地位，且至今都未遵從歐洲法院的判決，並持續在「濫用其主導地位」。Lindahl續指，Google將流量及利潤導向自身及合作的賣家，隱藏了最優惠的產品價格，誤導消費者以較高的價位購入商品。

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其實早在2017年歐盟以Google Shopping濫用搜尋引擎市場主導地位，排擠競爭產品為由，向Google作出24億（213億）歐元的罰款，Google也為此上訴後，但於去年11月遭到駁回。目前Google對於裁決仍處於再次上訴的狀態，認為歐洲法院的判決內容仍有「再釐清」的地方。

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責任編輯：廖淑瑩