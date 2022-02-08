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【蘋果動向】Apple收購初創AI Music　增強自家音頻技術

科技 11:30 2022/02/08

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AI Music開發了一個「無限音樂引擎」（Infinite Music Engine），旨在為營銷人員、出版商、健身專業人士和創意機構創造定制的音頻解決方案。（法新社）

去年蘋果（Apple）進行的收購行動大減，2021財年僅投入了3,300 萬美元（約2.5億港元）用於收購交易，遠低於 2020財年的15億美元（約116億港元）和2019年的6.24億美元（約48億港元）。不過，據《Bloomberg》報道，蘋果近日收購了人工智能（AI）初創AI Music。

【Face ID升級】蘋果Face ID面部解鎖功能　傳新M1 iMac將支援

據悉，AI Music成立於2016年，總部位於倫敦，員工人數逾20人，是一家利用人工智能生成個性化原聲音樂和自適應音樂的初創公司。AI Music開發了一個「無限音樂引擎」（Infinite Music Engine），旨在為營銷人員、出版商、健身專業人士和創意機構創造定制的音頻解決方案。

讓廣告商創造符合用戶背景的音頻

該技術能夠產生動態的背景音樂，根據用戶的互動而改變。例如，在健身鍛煉期間，音樂會根據用戶的心律而改變，繼而調整鍛煉強度。AI Music將其描述為一種可以讓廣告商創造出符合用戶背景音頻（如情緒）的功能。

【蘋果動向】Apple 新專利曝光 AirPods Max2或轉用輕觸式操作

現時AI Music的網站已不再運作，但該公司早前在LinkedIn表示，它「肩負著重新定義我們如何創造、互動和體驗音樂的使命。」AI  Music允許品牌商、開發商和聲音冒險家使用其智能音樂庫，目標是讓消費者有能力選擇他們想要的音樂，無縫編輯以適應他們的需求，或創造動態解決方案，以適應他們的受眾。

強化Apple Fitness+、Apple's Photos功能

《Bloomberg》表示，蘋果有可能在幾個方面利用AI音樂技術，例如根據心律改變而更新歌曲可能對Apple Fitness+很有用；另外，Apple's Photos應用程式亦可使用免版稅的音樂，作為照片的幻燈片播放時的音樂背景。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

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