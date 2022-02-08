【電動車電池】寧德時代再奪全球動力電池裝機量冠軍　惟股價跌逾9%（附全球十大排名）

▲ 【電動車電池】寧德時代再奪全球動力電池裝機量冠軍 惟股價跌逾9%

動力電池裝機量隨著電動汽車市場的快速增長而爆發，韓國市場研究機構SNE Research週一（7日）發布2021年全球動力電池裝機量排行榜，寧德時代 （深：300750）去年全球裝機量達到96.7GWh，市佔率約32.6%，連續五年位列冠軍，惟寧德時代繼週一跌2.2%後，今日早段再插9.2%，現報526人民幣，成交額69億人民幣。

韓國電池巨頭LG能源解決方案（LG Energy Solution）去年動力電池裝機量為60.2GWh，市佔率約20.3%，位列第二。上月LG化學將LG能源解決方案分拆上市，集資108億美元（約842港元）成為韓國有史以來最龐大的IPO。

前十大企業大多來自中韓

此外，第4位至10位依次為：日本松下、比亞迪 （01211） 、韓國SK Innovation所分拆的SK On、三星SDI、中創新航（中航鋰電）、國軒高科（深：002074）、遠景動力、前身為長城汽車 （02333） 動力電池事業部的蜂巢能源。

全球動力電池裝機量最高的前十大企業大多來自中國和韓國，其中共有6家中企、3家韓企。

據SNE Research統計，2021年全球各國新登記的電動汽車電池總量為296.8GWh，按年增長102.18%。

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記者：李哲毅