  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 11:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新西蘭疫情】阿特恩警告或有Omicron疫潮 恐日增3萬宗

環球社會熱點 11:16 2022/02/08

分享：

受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，新西蘭連日新增逾200宗確診個案。新西蘭總理阿德恩表示，預料Omicron疫情將在3月下旬達至巔峰。阿德恩警告，預料新西蘭屆時或每日3萬宗確診個案。新西蘭當局指預料確診數目將繼續增加，同時敦促民眾不要恐慌。

新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離 【下一頁】

新西蘭周二（8日）宣布新增202宗確診個案，當地過去數日新增病例一直保持200宗水平，其中上周六（5日）更錄得243宗，創新西蘭疫情爆發以來新高。阿德恩（Jacinda Ardern）周二接受傳媒訪問指，預料Omicron感染個案將在3月下旬達至巔峰。

阿德恩表示，預料屆時新西蘭或日增1萬至3萬宗確診。她表示，預測是參考澳洲等地資料後得出，承認預測數目差距甚大，指最終數目取決於第3劑疫苗接種數目，人數愈多達至巔峰數目的可能性愈低。

新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮 【下一頁】

新西蘭疫情反應部長希普金斯（Chris Hipkins）周末時承認，當局的確預料確診數目將在未來數日或數周內繼續增長，同時敦促民眾不要恐慌，更應為未來情況做好準備。

新西蘭目前已經有近3成人口接種第3劑疫苗，77%完成兩劑量接種。雖然新西蘭接種率不俗，但部分人士仍反對當局強制接種規定，當地亦有類似加拿大貨車司機堵塞交通的示威，但新西蘭規模較小，僅約1,500人參與。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
2022/02/03
新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮
2022/01/23
新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮
【Omicron變種】新西蘭推遲重開邊境 強制隔離增至10日
2021/12/21
【Omicron變種】新西蘭推遲重開邊境 強制隔離增至10日
【輝瑞疫苗】新西蘭男打首劑後亡 疑疫苗引發心肌炎所致
2021/12/20
【輝瑞疫苗】新西蘭男打首劑後亡 疑疫苗引發心肌炎所致
【通脹高企】新西蘭央行連續兩個月加息0.25厘
2021/11/24
【通脹高企】新西蘭央行連續兩個月加息0.25厘

你可能感興趣

新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
12:18 2022/02/03
新西蘭分5階段重開邊境 旅客入境僅需自我隔離
新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮
18:32 2022/01/23
新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮
【Omicron變種】新西蘭推遲重開邊境 強制隔離增至10日
17:51 2021/12/21
【Omicron變種】新西蘭推遲重開邊境 強制隔離增至10日
傳染病 人口 疫情 請願示威 疫苗 新西蘭 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

【新冠疫情】世衛：9成國家醫療服務受阻 有惡化跡象

下一篇文章

加拿大警方沒收示威者燃油 法庭禁車隊響咹擾民
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間11:00）
《尚氣》Awkwafina暫別Twitter 網民嘲華裔扮黑人口音
《尚氣》Awkwafina暫別Twitter 網民嘲華裔扮黑人口音
【英超】李斯特城足總盃慘敗英冠隊 球迷衝落場打人被捕
【英超】李斯特城足總盃慘敗英冠隊 球迷衝落場打人被捕
加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署
加拿大渥太華示威持續 宣布緊急狀態加強警力部署
【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
「安倍口罩」清庫存 日本民眾爭崩頭申請
「安倍口罩」清庫存 日本民眾爭崩頭申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款