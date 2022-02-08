【新西蘭疫情】阿特恩警告或有Omicron疫潮 恐日增3萬宗

受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，新西蘭連日新增逾200宗確診個案。新西蘭總理阿德恩表示，預料Omicron疫情將在3月下旬達至巔峰。阿德恩警告，預料新西蘭屆時或每日3萬宗確診個案。新西蘭當局指預料確診數目將繼續增加，同時敦促民眾不要恐慌。

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新西蘭周二（8日）宣布新增202宗確診個案，當地過去數日新增病例一直保持200宗水平，其中上周六（5日）更錄得243宗，創新西蘭疫情爆發以來新高。阿德恩（Jacinda Ardern）周二接受傳媒訪問指，預料Omicron感染個案將在3月下旬達至巔峰。

阿德恩表示，預料屆時新西蘭或日增1萬至3萬宗確診。她表示，預測是參考澳洲等地資料後得出，承認預測數目差距甚大，指最終數目取決於第3劑疫苗接種數目，人數愈多達至巔峰數目的可能性愈低。

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新西蘭疫情反應部長希普金斯（Chris Hipkins）周末時承認，當局的確預料確診數目將在未來數日或數周內繼續增長，同時敦促民眾不要恐慌，更應為未來情況做好準備。

新西蘭目前已經有近3成人口接種第3劑疫苗，77%完成兩劑量接種。雖然新西蘭接種率不俗，但部分人士仍反對當局強制接種規定，當地亦有類似加拿大貨車司機堵塞交通的示威，但新西蘭規模較小，僅約1,500人參與。

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責任編輯：李俊儀